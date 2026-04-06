El presidente Kast se juntó con Milei, reclamó por la fuga de un guerrillero chileno y apuntó contra el kirchnerismo

"Es violento encontrar un grupo político que protege a una persona que planificó el asesinato de un senador electo democráticamente en Chile. Por lo tanto, contamos con toda la colaboración del gobierno argentino y esperamos que pronto se le pueda capturar y enviar a Chile", dijo este lunes el presidente José Antonio Kast a un grupo de medios de prensa, entre ellos Clarín , tras su encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada .

Como el mandatario argentino no habló con la prensa, Kast decidió hacerlo en la embajada de Chile en Buenos Aires , que ha tiene nuevo jefe: el embajador Gonzalo Uriarte Herrera, ex senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Sergio Galvarino Apablaza se escapó de su casa hace unos días cuando la policía fue a buscarlo para extraditarlo, aunque no tenía restricción de movimientos. Fue otro de los hechos que opacaron en estos días el reclamo de la derecha en Chile, desde hace décadas, para lograr que sea llevado a su país, donde la Justicia lo acusa de ser autor intelectual del asesinato, en 1991, del senador Jaime Guzmán , ideólogo de la Constitución del dictador Augusto Pinochet; y del secuestro de Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio. Apablaza era dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y hoy tiene 75 años .

Ahora el gobierno de Milei ofrece 20 millones de pesos para quien tenga información sobre él. En Chile cuestionan el accionar del ministerio de Seguridad argentino, a cargo de Alejandra Monteoliva, y aseguran que posiblemente Apablaza ya esté en Brasil.

Días atrás, la ex rival de Kast en los comicios, Jeannete Jara, del Partido Comunista, visitó a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria, afirman en Santiago, poniendo un manto de sospecha. Fue la ex presidenta argentina quien le dio refugio en 2010, que luego le retiró Mauricio Macri.

Kast, que llegó al país este domingo a la noche y se marchaba el mismo lunes, agradeció al Gobierno argentino la celeridad con que le dieron las cartas credenciales a su embajador, y dijo que este era "un momento histórico en integración por temas de turismo, por temas de comercio, por temas de inversión, por temas mineros que en Argentina están tomando un ritmo importante y donde nosotros podemos colaborar en temas de conocimiento, en temas logísticos".

Si bien Kast no firmó documento alguno con Milei , que lo recibió cerca de las 10 de la mañana y lo llevó al balcón de la Rosada, dijo: "Nos interesa mucho la integración en todo tipo de producción minera que pueda tener Argentina. Y en la reunión que tuvimos posterior, un encuentro más personal con el Presidente (Milei) y su ministro de Relaciones Exteriores, donde me acompañó también el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, con los demás ministros y parte del equipo, pudimos conversar de cada uno de estos temas".

Kast llegó al país con su canciller Francisco Pérez Mackenna ; el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert ; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau ; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez .

El presidente Milei, en tanto, estuvo acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el canciller Pablo Quirno ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; la ministro de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva ; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González ; y el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni .

Fuente: Clarín