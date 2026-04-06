Milei encabezó la reunión de Gabinete, con Adorni a su lado, en otro fuerte gesto de apoyo en medio de los escándalos

El gabinete completo se reunió este lunes en Casa Rosada, con la presencia del presidente Javier Milei y con el jefe de Gabinete Manuel Adorni como cabeza de los ministros que estuvieron presentes, en otra muestra de respaldo en el medio de las polémicas abiertas por su viaje a Punta del Este en avión privado y por la compra de propiedades que no fueron declaradas.

La cumbre empezó a las 12, después del encuentro que Milei mantuvo allí mismo con el presidente chileno José Antonio Kast . Tras ella, el Presidente se sumó a la reunión de su equipo y la lideró hasta las 14 , cuando concluyó.

En la reunión de gabinete, además de Milei, Adorni y de los ministros, participaron la secretaria general de Presidencia, Karina Milei ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la titular de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , y el asesor presidencial Santiago Caput o y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy .

La presencia ministerial fue total: estuvieron Carlos Presti, de Defensa; Mario Lugones de Salud; Alejandra Monteoliva de Seguridad; Sandra Pettovello de Capital Humano; Luis Caputo, de Economía; Juan Bautista Mahiques de Justicia; Diego Santilli de Interior, Federico Sturzenegger de Desregulación y Transformación del Estado y el canciller Pablo Quirno.

Ya desde la previa de la reunión, fuentes de Rosada resaltaron que el encuentro lo iba a liderar Adorni , más allá de la presencia esperada de Milei.

"Manuel va a tener un rol preponderante . La idea es que tome el control en estas reuniones, independientemente de las de seguimiento individuales que viene haciendo. Se va a buscar revivir la impronta de gestión de Gobierno. Que todos los ministros cumplan con los objetivos planteados", comentaron.

Al término de la reunión de gabinete, Adorni tenía previsto reunirse de manera personal con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva . Martes y miércoles se verá con los responsables de Salud, Mario Lugones, y de Defensa, Carlos Presti. La semana pasada se había reunido con otros ministros, siempre con la misma idea: mostrar gestión y correrse de los escándalos.

La reunión del gabinete mileísta se dio en el medio de una serie de escándalos que involucran a funcionarios, con Adorni a la cabeza por la compra de inmuebles, en Exaltación de la Cruz y Caballito, que al menos hasta ahora no declaró, lo cual es investigado en el ámbito judicial, al igual que el vuelo privado que hizo a Punta del Este durante el feriado de carnaval con su familia.

Pero también después de que se conociera que decenas de funcionarios ejecutivos y legisladores fueron beneficiados con préstamos del Banco Nación . Uno de ellos, Leandro Massaccesi, dejó su cargo en el Ministerio de Capital Humano tras ser eyectado por Sandra Pettovello.

Si bien él hizo un descargo en X que se leyó como una confirmación de que su salida se debió a ese tema, fue desmentido por Javier Milei y por la propia ministra, que retuiteó un posteo del jefe de Estado.

Fuente: Clarín