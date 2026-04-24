No tires las mandarinas con moho, tenés un tesoro: el método casero para combatir las hormigas en casa

Lo que para muchos es simplemente un desperdicio, para otros puede convertirse en una solución casera. En redes sociales empezó a circular un método que propone reutilizar mandarinas con moho para combatir la presencia de hormigas , sin necesidad de usar insecticidas químicos.

La idea no apunta a eliminar directamente a los insectos, sino a alterar el entorno en el que viven . Y ahí está la clave de este truco que, aunque suene extraño, tiene una base biológica que lo vuelve interesante.

Algunas especies de hormigas, como las cortadoras de hojas, no se alimentan directamente de lo que recolectan. En cambio, utilizan esos restos vegetales para cultivar un hongo del que luego se nutren.

El truco consiste en introducir un hongo distinto , como el que aparece naturalmente en los cítricos en descomposición , para interferir en ese cultivo. En muchos casos, ese moho pertenece al género Penicillium , conocido por su capacidad de competir con otros microorganismos .

Al alterar ese equilibrio interno, el hormiguero puede volverse inviable, lo que provoca que las hormigas abandonen la zona .

El procedimiento es simple y no requiere materiales difíciles de conseguir:

Ese líquido será el que se utilice para aplicar en las zonas afectadas .

La aplicación también es sencilla. Se puede verter o rociar directamente sobre los caminos por donde circulan las hormigas o en la entrada del hormiguero.

El objetivo no es eliminarlas de forma inmediata, sino modificar el entorno en el que desarrollan su actividad. Al interferir en su sistema de cultivo, se reduce su permanencia en ese espacio.

Aunque tiene una base científica, su efectividad puede variar. No todas las especies de hormigas tienen el mismo comportamiento ni dependen de hongos para sobrevivir, por lo que los resultados no siempre son iguales.

Además, factores como el clima, la humedad o el tipo de suelo también influyen en el éxito del método.

Aun así, se presenta como una alternativa más sustentable frente a los insecticidas tradicionales : evita químicos agresivos y propone una forma de control más alineada con el equilibrio del ecosistema.

Fuente: TN