No son lo mismo: cuál es la diferencia entre las enredaderas y las plantas trepadoras

Las plantas que cubren muros, pérgolas o rejas pueden cambiar por completo un espacio verde. Sin embargo, a la hora de elegir, surge una duda clave: ¿conviene una enredadera o una trepadora?

Aunque muchas veces se usan como sinónimos, no lo son. La diferencia principal está en cómo crecen y cómo se sostienen , algo que impacta directamente en el mantenimiento y en el resultado final.

Todas forman parte del mismo grupo general, pero no se comportan igual:

Esta diferencia es clave a la hora de decidir dónde y cómo usarlas.

No hay una opción mejor que otra, sino que depende del contexto. Antes de decidir, conviene evaluar:

Dentro de las opciones más recomendadas, hay algunas que se destacan por su facilidad de cultivo y resultados:

Algunas plantas pueden dañar estructuras si no se controlan. Por ejemplo, especies con troncos fuertes o crecimiento agresivo pueden deformar rejas o pérgolas con el tiempo.

Por eso, más allá de lo estético, elegir bien también evita problemas a futuro.

Fuente: TN