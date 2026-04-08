No son lo mismo: cuál es la diferencia entre las enredaderas y las plantas trepadoras

Las plantas que cubren muros, pérgolas o rejas pueden cambiar por completo un espacio verde. Sin embargo, a la hora de elegir, surge una duda clave: ¿conviene una enredadera o una trepadora?
Aunque muchas veces se usan como sinónimos, no lo son. La diferencia principal está en cómo crecen y cómo se sostienen , algo que impacta directamente en el mantenimiento y en el resultado final.
Todas forman parte del mismo grupo general, pero no se comportan igual:
Esta diferencia es clave a la hora de decidir dónde y cómo usarlas.
No hay una opción mejor que otra, sino que depende del contexto. Antes de decidir, conviene evaluar:
Dentro de las opciones más recomendadas, hay algunas que se destacan por su facilidad de cultivo y resultados:
Algunas plantas pueden dañar estructuras si no se controlan. Por ejemplo, especies con troncos fuertes o crecimiento agresivo pueden deformar rejas o pérgolas con el tiempo.
Por eso, más allá de lo estético, elegir bien también evita problemas a futuro.
Fuente: TN
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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