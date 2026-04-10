“No hicimos nada ilegal ni inmoral”: hablaron los funcionarios del Ministerio de Economía que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación

En el marco de la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación que sacaron funcionarios del gobierno de Javier Milei y diputados libertarios, el secretario de Finanzas, Federico Furiase , y Felipe Núñez , director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Luis Caputo, aseguraron que no se trató de "nada ilegal" y destacaron la moralidad y transparencia de los integrantes del Ejecutivo.

“Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral , fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto a crédito a sacarlo con la misma tasa que puede sacarlo todo el mundo. Elegimos el Banco Nación porque cobramos el sueldo ahí, confiamos en los productos que tiene y era la tasa más competitiva del mercado", comentó Núñez por el programa Las Tres Anclas, que se emite por el canal de streaming Carajo.

El asesor de Caputo señaló que "el Banco Nación dio 27 mil créditos hipotecarios" y que de ese total, "los funcionarios fueron menos de un 0.2%".

"Lo más importante es que esta tasa era para todos, no hubo tasa preferencial. Una locura absoluta lo que dijeron. Este es un gran producto para que los argentinos puedan acceder a su casa, que pueda hacer más grande el mercado inmobiliario y que pueda profundizar nuestro mercado de capitales. Todos los argentinos ahora son conscientes de que existe este producto para acceder a la casa”, agregó.

Los créditos hipotecarios de hasta 400 millones de pesos del Banco Nación fueron otorgados a al menos a nueve funcionarios y diputados de La Libertad Avanza (LLA), fueron denunciados en los Tribunales de Comodoro Py y son investigados por el juez federal Ariel Lijo.

Por su parte, el secretario de Finanzas dijo que el crédito que tomó en el Banco Nación fue "para una segunda vivienda a una tasa más alta".

“Los créditos hipotecarios se abrieron en mediados de 2024 producto que se estabilizó la macroeconomía, bajó la inflación, la tasa de interés y eso le permite a los bancos estirar el horizonte. La última ventana se había abierto en 2017. Esto es importante entenderlo, se abre producto de una estabilización macroeconómica ”, explicó.

Las denuncias que ingresaron a Comodoro Py respecto de los créditos del Banco Nación coinciden en manifestar una presunta maniobra que podría haber generado un perjuicio para el Estado. Los nueve créditos cuestionados suman en su conjunto, unos 2.500 millones de pesos.

El expediente deberá certificar si hubo un "exceso en los límites de los créditos" o si "hubo dictámenes desfavorables" que no fueron tenidos en cuenta.

Fuente: Clarín