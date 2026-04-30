“No cobré un peso, quería ayudarlo”: el psicólogo imputado por la muerte de Maradona se defendió en el juicio

Carlos Díaz , el psicólogo imputado por la muerte de Diego Maradona y el principal acusado de haberlo aislado en sus últimos días de vida, declaró este jueves por primera vez en el juicio donde se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

El profesional, especialista en adicciones, había intentado ampliar su indagatoria varias veces en este debate oral y en el de 2025, que resultó nulo. El año pasado, justo cuando quiso declarar, se descubrió el documental clandestino que hacía la exjueza Julieta Makintach y todo se postergó. Este año, durante la jornada que había pedido declarar -el martes pasado- hubo un problema técnico que hizo que la audiencia se levantara.

Su turno finalmente llegó este jueves, luego de una extensa declaración de la expareja de Diego, Verónica Ojeda. Antes de comenzar, le aclaró al Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro que solo iba a responder preguntas de su abogado Diego Olmedo . Luego se presentó con un repaso por toda su carrera profesional: resaltó que es psicólogo, docente, especialista en adicciones y que trabajó durante muchos años en barrios vulnerables. También que actualmente tiene un centro de internaciones.

Su defensa fue contundente. En primer lugar, aclaró -tal como lo había adelantado su defensor en los lineamientos- que él apenas conocía al astro del fútbol para el momento de su muerte. También que lo vio muy pocas veces .

“Conocí a Maradona 29 días antes de su fallecimiento. El 26 de octubre”, aclaró. El nexo fue un paciente suyo, Maximiliano Trimarchi. “Yo a él lo traté varios años por alcoholismo, todavía lo hago, y mejoró muchísimo. Él era el chofer de Matías Morla y ese fue el nexo. Me recomendó, tuve una reunión con él y me dijo que creía que lo podía ayudar a Diego. Yo le dije que me encantaría” .

Díaz contó que lo vio a Maradona por primera vez unos días después de su cumpleños de 60, a fines de octubre de 2020. “La primera imagen que vi me impactó porque me recordó a mi padre alcohólico. Me recibió sentado en el sillón y bebiendo una copa de vino” , declaró. En ese mismo contexto dijo que tomó contacto por primera vez con su entorno, al que aseguró no conocer previamente.

Sobre ese encuentro, sumó: “Me dejaron solo con Diego, charlé con él y detecté que él tenía un verdadero deseo de cambio. Él estaba comprometido. Yo le expliqué que lo que funcionaba para un perfil como el suyo era la abstención. Alcohol 0” .

El psicólogo de Maradona sintió necesario remarcar en su indagatoria la cuestión sobre la recompensa económica por tratar al Diez: “Yo no cobré un centavo por todo esto. Yo quería ayudar a Diego . Cuando me llamaron dije que sí, sin cobrar un mango. Y menos cuando lo vi y me retrotrajo a mi papá alcohólico, un tema muy sensible para mí”.

Díaz definió a Maradona como un paciente inestable e impredecible y remarcó que el plan que pautó para su tratamiento consistía en verlo una vez en la semana y otra el fin de semana.

“No conozco otra manera de trabajar, a ningún paciente lo veo todo los días”, dijo con respecto al cuestionamiento de la familia que reclama que los médicos no estaban todo el tiempo con el paciente.

También contó que a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov los conoció por esos mismos días y en ese contexto, descartando las teorías que hablan de algún plan previo contra Maradona.

Sobre las veces que lo fue a ver en su internación domiciliaria en Tigre, recordó: “ El 12 de noviembre fue la primera vez. Lo fui a ver con Agustina Cosachov. Lo vi bárbaro. Maradona estaba excepcional. Sólido, lúcido, conectado y con ganas de estar bien . Ahí coordiné para ir el domingo 15″.

“Ese 15 de noviembre fue algo que no hubiera imaginado ni en el mejor escenario posible. Fui y estuve cuatro horas con él, teniendo en cuenta que el promedio son 50 minutos. Yo asombrado, contento, pero siempre cauto”, siguió declarando Díaz .

Y agregó: “Después le dije que el miércoles 18 volvía, pero ese día antes me reuní con Gianinna para seguir recabando información del paciente. Ahí ella me sugirió ver al doctor Cahe, con quien hablé después, y de ahí a Maradona".

Carlos Díaz dijo que hubo un momento bisagra ese día. “Cuando voy, al mediodía, quise abrir la puerta para verlo y me gritan ‘no es el momento’. Maradona echó a todos de la casa” .

Luego aclaró sobre un audio suyo que se reprodujo en el juicio y generó críticas: “Yo ahí le mando un audio a Agustina Cosachov y le digo que es ‘un monstruo mal’. Pero me refería a lo anímico, no a lo físico. Era propio del trastorno bipolar”.

Sobre ese día, siguió: “Yo después de eso digo de darle a Diego su celular y que él defina a quien quiere recibir”, contextualizó el imputado Carlos Díaz para explicar la acusación de que él ‘lo aisló’ al Diez.

En este sentido, explicó que la decisión -que la consultó con la familia Maradona y dijo que todos estuvieron de acuerdo- fue basado en su propia experiencia y considerando que Diego era un paciente que él veía capaz de tomar decisiones .

Señaló que quiso darle las “riendas” de su vida y asegurando que, en casos de este estilo donde se le cambia la rutina a un paciente adicto, hay que darle espacio para que se acostumbre.

“Todos queríamos lo mejor para Maradona. La familia a pesar de tener disputas también. Yo no planteé la abstención para hacerle mal al paciente, al contrario, es una obviedad”, dijo contundente.

Al finalizar, fue consultado por su abogado Diego Olmedo sobre qué ganó con la muerte del Diez. El psicólogo respondió: “Todo pérdida. Yo le agradezco a mis pacientes que confían y saben lo que es tratar a un adicto. Tuve pérdida económica, emocional, porque lo que más impotencia me da a mí, más allá de estar sentado acá, es que yo notaba que él tenía ganas de estar sobrio”.

Y concluyó: “La evidencia marcó eso, el examen toxicológico lo marcó. Maradona arrancó consumiendo todos los días y terminó limpio con 23 días sin consumir . Me parte el alma eso. Estoy convencido de que se podía lograr, sigo convencido de eso y es lo que me da más bronca”.

Fuente: Infobae