No cambies las sábanas cada 7 días, es un error: cada cuánto recomiendan hacerlo para evitar ácaros

Muchas personas piensan que cambiar las sábanas cada siete días alcanza para evitar ácaros y mantenerlas libres de malos olores o suciedad. Sin embargo, los especialistas en higiene aseguran que esta frecuencia no es la ideal, ya que el sudor, las células muertas y bacterias pueden acumularse antes .

Durante la noche, el cuerpo libera sudor y aceites naturales que quedan en la ropa de cama, lo que genera un ambiente ideal para los ácaros. Esto, aunque parezca insignificante, puede afectar la calidad del sueño y provocar molestias , sobre todo en personas alérgicas.

La mayoría de los expertos coincide en que lo ideal es cambiar las sábanas cada 5 . Pero hay situaciones en las que conviene hacerlo más seguido:

Los ácaros del polvo se alimentan de restos de piel humana. Si bien no son peligrosos para la mayoría, sus residuos pueden causar alergias, congestión nasal, picazón en los ojos y problemas respiratorios .

Por eso, mantener la ropa de cama limpia no es solo una cuestión de higiene, sino también de salud.

Fuente: TN