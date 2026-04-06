Ni salón ni quinta: la nueva tendencia en los casamientos con alojamiento y varios días de fiesta

Según la tradición, el casamiento siempre fue un día puntual: una ceremonia que comenzaba y terminaba en el día. Pero para muchas parejas jóvenes, ese formato quedó corto. Hoy, la celebración se extiende , se transforma en experiencia y suma varios días de encuentros , actividades y momentos compartidos .

La nueva tendencia apunta a convertir el casamiento en una experiencia completa. Ya no se trata solo del “sí”, sino de todo lo que pasa antes y después: pre bodas , brunchs , fiestas temáticas y actividades que pueden durar entre dos y cuatro días .

Un caso que reflejó este fenómeno fue el llamado “Cafayate Fantasy” , una boda en la Quebrada de las Conchas que se extendió durante cuatro días y generó gran repercusión. Más allá de la polémica, dejó en evidencia un formato que crece con fuerza.

Lo que antes era un detalle opcional, hoy se volvió central. La pre boda funciona como el primer gran encuentro entre invitados. “ La pre boda mezcla los mundos. Cumple una función clave: que los invitados se conozcan antes ”, explicó la event planner María Inés Novegil a Clarín.

Estos encuentros suelen realizarse entre 24 y 48 horas antes del casamiento e incluyen formatos relajados como:

El objetivo es claro: romper el hielo y generar conexión antes de la fiesta principal.

Otra de las claves de esta tendencia es el alojamiento compartido. Muchas bodas se organizan en bodegas, hoteles o casas de campo donde los invitados se quedan varios días.

Esto transforma el evento en una especie de “mini viaje”:

A diferencia de la boda tradicional, estos eventos previos tienen otra lógica:

Incluso el dress code cambia: lino, blanco, looks relajados y una estética más cercana a una fiesta tipo sunset que a una gala formal.

Este formato tiene su origen en las destination weddings y en el tradicional rehearsal dinner de Estados Unidos. En Argentina, se adaptó con identidad propia: asados , bodegas , paisajes naturales y experiencias turísticas .

Destinos como Mendoza , Salta , Jujuy o la Patagonia se volvieron escenarios ideales para este tipo de bodas, en especial para parejas que viven en el exterior o tienen invitados de distintos países.

Fuente: TN