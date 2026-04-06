Cuándo se cobran las Becas Progresar de abril 2026

Los beneficiarios de las Becas Progresar ya pueden consultar la fecha exacta de pago de este incentivo estudiantil, correspondiente a abril de 2026 , dado que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió el calendario de pagos del mes.

El monto varía dependiendo de la convocatoria y las condiciones del programa. La Secretaría de Educación establece las fechas, montos y modalidades específicas de implementación para cada convocatoria.

En abril, el monto de las Becas Progresar es de $35.000 . No obstante, solo una línea accede a esa cifra, ya que a las demás se les retiene un porcentaje hasta fin de año, cuando el alumno acredita la cursada regular. En este caso, el alumno verá acreditada en su cuenta la suma de $28.000 .

Esta herramienta es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

La primera convocatoria 2026 para Progresar Obligatorio se encuentra abierta del 27 de marzo al 24 de abril . La beca está destinada a estudiantes que se encuentren cursando el nivel secundario .

Para Progresar Superior, el trámite dará inicio el 6 de abril y finalizará el 30 de abril para quienes cursen el nivel superior y Enfermería . Por último, la línea Formación Profesional tendrá su apertura anual el 27 de abril y se extenderá hasta el 27 de noviembre.

Los interesados en acceder a las Becas Progresar deben contar con una serie de requisitos , tal como figura en el sitio oficial:

Fuente: La Nación