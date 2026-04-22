Ni lavandina ni bicarbonato: el truco japonés para sacar el olor a humedad de las toallas

Las toallas son uno de los textiles más usados de la casa porque están en contacto diario con la humedad y el cuerpo. Sin embargo, muchas veces sucede lo mismo: después de algunos lavados quedan con olor húmedo, sensación áspera o un aroma desagradable que no se va fácilmente.

Para resolver ese problema, existe un truco japonés que se volvió tendencia entre especialistas en orden del hogar y amantes de la limpieza práctica. Se trata de una técnica muy sencilla que mejora el olor final y ayuda a recuperar la frescura de las toallas sin productos agresivos.

El secreto consiste en remojar las toallas en agua caliente con vinagre blanco antes de llevarlas al lavarropas. En Japón, esta técnica se usa para eliminar olores atrapados en las fibras y devolverles una sensación más limpia.

Ese pequeño paso previo ayuda a descomponer residuos de jabón, humedad acumulada y bacterias que suelen quedar atrapadas en la tela.

Cuando la toalla pasa unos minutos en agua caliente con vinagre, las fibras se liberan de restos que generan mal olor. Luego, al entrar en contacto con el lavado tradicional y un secado correcto, recupera frescura con más facilidad.

Además, al eliminar residuos acumulados, las toallas pueden quedar más suaves y absorber mejor.

Fuente: TN