Ni cloro ni lavandina: el truco para blanquear juntas del baño fácil y rápido

Es probable que en algún momento hayas tenido que lidiar con las juntas del baño oscurecidas , con humedad acumulada o manchas negras que no salen con facilidad. Esto es muy común, sobre todo en zonas donde hay vapor constante y poca ventilación.

Aunque muchas personas recurren al cloro o a la lavandina como remedios habituales, estas opciones no siempre son las más efectivas y, además, pueden dejar olores fuertes o requerir mucho tiempo de fregado para lograr buenos resultados.

Por fortuna, existe una mezcla casera sencilla y más eficiente para blanquear las juntas del baño sin esfuerzo, sin dejar aromas intensos y sin dañar los azulejos.

La mejor manera de limpiarlas es utilizando agua oxigenada mezclada con bicarbonato de sodio y unas gotas de detergente. Esta combinación ayuda a remover la suciedad incrustada rápido, sin necesidad de raspar o usar productos agresivos.

Muchos especialistas en limpieza coinciden en que la clave está en dejar actuar la mezcla, no en frotar. La suciedad se ablanda y se desprende sola, al preservar el aspecto de las juntas y dejarlas más limpias.

Los elementos que componen esta mezcla suelen estar en casa. Esto hace de esta alternativa una más económica, en relación con productos químicos.

Fuente: TN