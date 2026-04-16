"Negociemos. Una Historia de Amor" con Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni llega a Madariaga

MADARIAGA





La reconocida obra de Alicia Muñoz “Negociemos. Una Historia de Amor” llega a nuestra ciudad y las entradas ya están a la venta en la boletería a un valor de $ 38.000 ($ 32.000 para jubilados)





La plaza es un lugar de soledades, encuentros y desencuentros. Amalia y Miguel coinciden una tarde de sol. Él saco a pasear a su perro y sus enfermedades. Ella en cambio lee su libro de autoayuda mientras escucha música de meditación.





Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni se reencuentran en un escenario, protagonizando esta historia escrita por Alicia Muñoz, con dirección de Ernesto Medela, bajo la producción de Damiàn Sequeira.





El encuentro entre ambos, de la vitalidad y la timidez, nos lleva junto a ellos a transitar una comedia de dos personas “mayores” totalmente distintas pero en un punto semejante. Entre ambos sólo hay una historia que no fue y otra que puede llegar a ser. Quizás negociando lleguen a un acuerdo.



