Caso Ángel: controversia en Chubut por la designación del abogado del papá del nene asesinado

En medio de la conmoción por el crimen de Ángel López , el nene de 4 años que murió, presuntamente, asesinado, en la ciudad de Comodoro Rivadavia , Chubut, se generó una fuerte polémica en torno a Roberto Castillo, el representante del padre del niño. Según algunos colegios públicos de abogados de esa provincia patagónica, el letrado no está matriculado y no puede intervenir en la causa.

El primero en alzar la voz fue el presidente del Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia, Pedro Ferreira Taviansky, quien aseguró este miércoles que analiza avanzar con una presentación formal contra Castillo, al constatar en cinco colegios que no cuenta con la habilitación para ejercer en la provincia .

“Esta persona no tiene matrícula para actuar en la provincia. No puede hacer presentaciones judiciales, acceder a expedientes ni participar de audiencias como representante”, dijo en diálogo con el medio ADN Sur . Según dijo, Castillo no había iniciado trámite alguno para regularizar su situación en Chubut .

La respuesta del mediático abogado no se hizo esperar; a través de sus redes sociales, cuestionó con dureza al Colegio de Puerto Madryn. “Está haciendo múltiples esfuerzos para silenciar a la familia de Ángel. Incluso presionándome para que abandone su representación ”, escribió en Instagram.

Sin embargo, la polémica no se detuvo allí y sumó un nuevo capítulo. El nuevo protagonista fue el Colegio Público de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn, que también negó que Castillo esté matriculado allí. En ese sentido, la entidad, señaló que “ expresa constancia de que el Dr. Roberto Castillo no se encuentra matriculado en esta institución , y que ni siquiera ha iniciado trámite alguno de matriculación, no habiendo presentado la documentación requerida a tales fines.

En ese sentido, advirtió que, en caso de que un abogado ejerza la profesión sin la matrícula habilitante, p odría ser denunciado , según lo establece el Código Penal.

“Todo profesional de la abogacía que sugiera o intente el ejercicio profesional desde cualquier localidad de la provincia sin contar con matrícula habilitante debe abstenerse de inmediato de dicha conducta, advirtiéndose que tales acciones podrían eventualmente encuadrar en lo previsto por el artículo 247 del Código Penal ”, indicaron.

“Se recuerda que el ejercicio profesional de la abogacía en la Provincia del Chubut se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley XIII N° 11, la cual dispone expresamente que, además de poseer título habilitante, es condición indispensable “hallarse inscripto en la matrícula de uno de los Colegios de Abogados que por esta ley se crean” (artículo 2 inciso b)“, concluyó el comunicado.

En diálogo con ADN Sur , el presidente del Colegio, Gustavo Cruz , fue categórico al respecto: “ El abogado Castillo no se ha matriculado en nuestro colegio, no se ha contactado, como tampoco ha pedido información al respecto ”.

Tras la nueva acusación, Infobae consultó con Castillo, quien reiteró que sí puede ejercer como abogado en Chubut , ya que se encuentra matriculado, aunque no aclaró en qué Colegio Público. Al respecto, cuestionó severamente a las dos entidades que se manifestaron en ese sentido y dijo que la única intención es que la familia de Ángel no tenga la representación que le corresponde. Además, dijo que habló directamente con Ferreira Taviansky.

“Yo estoy matriculado para trabajar en la provincia de Chubut. Por supuesto que el llamado que me realizó el presidente del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia es absolutamente desubicado, entiendo, ante la gravedad del hecho que se investiga. Lógicamente, me matriculé y no dije el colegio en el cual me matriculé por una cuestión de que entiendo que están intentando obstaculizar” , aseguró el abogado Castillo a este medio.

“El hecho que se investiga es de extrema gravedad y la burocracia no debiera estar por encima de la humanidad, pero evidentemente tiene intereses creados el presidente del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, razón por la cual sale a hablar en medios de comunicación, mintiendo”, acusó Castillo.

“Por otro lado, yo tengo matrícula en la provincia de Chubut. Por supuesto que sabía que ellos iban a caer en esos actos de corrupción , de llamarse entre presidentes. Y el Colegio de Puerto Madryn tampoco es quien me matriculó . Yo lo dije para evidenciar las conductas obstructoras que tienen ellos para que la familia de Ángel pueda tener una representación que esté por fuera de los actos de corrupción de Comodoro Rivadavia", contestó el abogado, quien ratificó que “tiene matrícula habilitante” y podrá representar al padre del chico de 4 años asesinado.

Fuente: Infobae