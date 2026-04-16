Murió Hugo Nelson Lacava Schell, el exfutbolista surgido en Boca que fue héroe de Temperley en un ascenso a Primera

La noticia llegó desde Resistencia, Chaco, donde hace bastante tiempo había elegido vivir. Este miércoles murió Hugo Nelson Lacava Schell, exfutbolista de apellido emblemático , nacido en Uruguay y formado en las divisiones inferiores de Boca , que trajinó los años 80 en varios clubes del ascenso argentino. Su participación en el equipo de Temperley que logró el ascenso a primera división en 1982 , tal vez fue el hito más importante de su carrera. Lo aquejaban varios problemas de salud desde hacía tiempo. Tenía 70 años.

Nació al otro lado del Río de la Plata, en Colonia, el 30 de agosto de 1955, pero se crio en Buenos Aires, donde encontró su lugar para formarse como futbolista. Lo hizo en Boca Juniors, donde debutó en la primera división el 14 de abril de 1974, en la derrota ante Newell’s en la Bombonera. Volante ofensivo de buena habilidad, con la camiseta del club xeneize disputó 30 partidos en cuatro años (fue parte de los planteles que conquistaron los torneos Nacional y Metropolitano de 1976), hasta que a principios de 1978, dejó el club de la Ribera.

Desde entonces, comenzó su periplo por muchos clubes del ascenso. También jugó en Universidad de Chile. Luego de un paso por Arsenal y Quilmes, llegó a Temperley para integrar un equipo que quedó en la memoria de los simpatizantes del club del sur del conurbano bonaerense. Aquel plantel logró el 21 de diciembre de 1982 el ansiado ascenso a primera división, tras vencer en una larguísima definición por penales (se ejecutaron 26) a Atlanta, en la final del octogonal.

Era titular en un equipo dirigido por Carlos Pachamé, que tenía figuras como el arquero Cassé, Néstor Scotta, Ricardo Dabrowski y Juan Carlos Piris, entre otros. Lacava Schell vivió buenos años en el Celeste, con quien realizó una gran campaña en el Nacional de 1983, donde cayó en semifinales con Estudiantes, que resultaría campeón.

Luego de cuatro temporadas en el Gasolero, la década del 80 lo vio vestir las camisetas de Lanús, Chaco For Ever, Douglas Haig, Talleres de Remedios de Escalada y Sarmiento de Junín, donde decidió su retiro en 1990. Pero fue durante su estancia en el club chaqueño donde planeó lo que sería su vida después de colgar los botines. Y así fue que decidió radicarse en Resistencia, donde formó su familia y se dedicó a analizar fútbol en medios locales.

Según consigna el Diario Chaco, a partir de la pandemia la salud de Lacava Schell comenzó a desmejorar, y en el último tiempo había sufrido una serie de accidente cerebrovasculares.

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Fuente: La Nación