Video: salió con su perro al hall del edificio en Palermo y lo revoleó contra el piso

Un hombre de 46 años revoleó a su perro contra el piso en el hall de un edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo y quedó imputado por el delito de maltrato y crueldad a los animales . Por orden de la Justicia, la mascota quedó a cargo, de manera provisoria, de un vecino del agresor , que estuvo detenido varias horas.

Fue justamente el hombre que se quedó con la guarda transitoria del can después del violento hecho quien en la noche de este martes se comunicó con el 911 para dar aviso de que oía quejas de un perro en la entrada del edificio ubicado en la calle Fitz Roy al 2400 , informaron las fuentes policiales consultadas por LA NACION .

Cuando personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad se acercó hasta el lugar, se entrevistó con el denunciante, quien informó que mientras estaba en su departamento logró escuchar gemidos y llantos de un perro provenientes del hall del inmueble.

Al chequear una cámara de seguridad interna del edificio, los uniformados y el vecino se encontraron con las imágenes. Pasadas las 22.30 de ese martes, un hombre, identificado como Gonzalo Calderón, descendió de las escaleras detrás de un perro. Cuando lo alcanzó, lo sujetó con fuerza del lomo, lo suspendió en el aire y lo arrojó con fuerza contra el piso .

Tras revisar ese registro fílmico, los efectivos dieron aviso a la Justicia, que ordenó la detención del implicado imputado por el delito de maltrato y crueldad a los animales.

A partir de septiembre de 2025, la ciudad de Buenos Aires endureció las penas contra el maltrato animal mediante una nueva normativa que incluye arresto, trabajo comunitario y multas de hasta ocho millones de pesos, además de crear un registro público de agresores. La norma complementa la Ley Nacional 14.346, vigente en todo el país, que pena con prisión de 15 días a un año a quien cometa actos de maltrato o crueldad contra animales.

A fines de este marzo , cinco monos fueron rescatados por los integrantes de la sección de Gendarmería Nacional “Agua Blanca” , dependiente del escuadrón policial de Orán, provincia de Salta . El patrullaje se dio en cercanías de Puerto Chalanas, donde los oficiales se toparon con un hombre que los llevaba en una caja envuelta en cinta de embalar. Tras poner a resguardo a los animales, se confirmó la infracción a la persona que los llevaba de manera ilegal, quien infringió la Ley 22.241 de Fauna Silvestre .

“Los animales eran trasladados de manera ilegal, en condiciones completamente inadecuadas, dentro de una caja cerrada, lo que evidencia una clara situación de maltrato y vulneración de sus derechos como seres vivos”, explicó el comunicado oficial del refugio al que fueron derivados los monos.

Fuente: La Nación