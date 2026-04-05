Múltiples allanamientos en la villa 21-24 por trata de personas y tenencia ilegal de armas: dos detenidos

Un importante operativo contra la trata de personas se llevó a cabo en las últimas horas en la villa 21-24 del barrio porteño de Barracas, donde la Policía de la Ciudad realizó cinco allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de dos personas y el secuestro de una gran cantidad de elementos clave para la investigación.

Los procedimientos fueron encabezados por la División Trata de Personas, dependiente del Departamento Delitos contra las Personas, en el marco de una causa impulsada por la Justicia bonaerense . Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, que coordinó las acciones con las autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Los operativos se desarrollaron de manera coordinada en distintos puntos del asentamiento, con resultados considerados positivos por los investigadores. En uno de los domicilios, ubicado sobre la avenida Iriarte al 3800, funcionaba un local denominado “Dulce Capricho”. Allí fue detenida una mujer que se encontraba a cargo del lugar.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron ocho teléfonos celulares, tablets, dispositivos de almacenamiento, cuadernos con anotaciones y documentación relevante para la causa.

En un segundo objetivo, en la manzana 22, los agentes incautaron doce celulares, varias computadoras portátiles, tarjetas de plataformas de pago digital y distintos documentos vinculados a la investigación. En ese domicilio no se encontraban sus ocupantes al momento del allanamiento.

En otros dos procedimientos realizados también en la manzana 22, se secuestraron más teléfonos celulares y, en uno de ellos, fue detenido un hombre. En esa vivienda, además, los efectivos hallaron tres armas de fuego —dos revólveres calibre .38 y una pistola calibre 7.65— j unto con municiones , lo que derivó en la apertura de una causa paralela por tenencia ilegal de armas.

Finalmente, en un quinto domicilio ubicado en la manzana 21, se incautaron más de 500 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y documentación considerada de interés.

Los dos detenidos, ambos mayores de edad, fueron trasladados y puestos a disposición de la Policía bonaerense.

La causa quedó en manos del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, mientras continúan las tareas investigativas para determinar el alcance de la red delictiva.

Cuatro hombres de nacionalidad extranjera fueron detenidos por la Policía de la Ciudad acusados de intentar cometer robos en viviendas de los barrios porteños de Villa Crespo y Liniers. Los procedimientos, que se conocieron este sábado, ocurrieron hace dos semanas durante un operativo simultáneo que permitió desarticular ambas maniobras delictivas.

El primero de los hechos se registró el domingo 22 de marzo alrededor de las 23:20 en la calle Darwin al 1200, en Villa Crespo. Personal policial acudió al lugar tras recibir una alerta por un robo en curso.

Al llegar, los efectivos observaron a un joven que intentó escapar a pie, pero fue detenido a pocos metros . En paralelo, otro sospechoso que descendía por los balcones del edificio también fue capturado.

Los detenidos en este caso, dos ciudadanos chilenos de 18 y 23 años, habrían llegado al lugar en una camioneta Ford Kuga que permanecía estacionada en las inmediaciones. A través del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir sus movimientos previos.

Si bien no se detectaron accesos violentados en el edificio, los policías hallaron herramientas que podrían haber sido utilizadas para ingresar a las viviendas. Además, se comprobó que la patente del vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de robo agravado.

El segundo procedimiento ocurrió apenas minutos después, cerca de las 23:30, en la calle Pieres al 300, en Liniers. Allí, efectivos policiales identificaron a un hombre que actuaba como “campana”, mientras otros sospechosos intentaban concretar un ilícito.

Al advertir la presencia policial, uno de los implicados escapó y arrojó una mochila antes de subirse a un Peugeot 207, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en la calle Basualdo al 100, cuando el vehículo chocó contra un árbol.

Tras el impacto, los ocupantes continuaron la fuga a pie, pero uno de ellos fue detenido a pocas cuadras. En este caso, los arrestados son un ciudadano colombiano de 35 años y un ecuatoriano de 27.

Durante los operativos, la Policía secuestró vehículos, dinero en efectivo, herramientas, teléfonos celulares y diversos elementos que serían utilizados para cometer robos. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

Fuente: Infobae