Milei visitó el Muro de los Lamentos

El presidente Javier Milei visitó este domingo el Muro de los Lamentos en Jerusalén, acompañado por su hermana Karina y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

Se trata del tercer viaje del mandatario al país, en un marco de extrema tensión internacional y bajo una tregua frágil con el Líbano mediada por Donald Trump.

Milei arriba en un momento crítico para Israel: el primer ministro Benjamín Netanyahu enfrenta un creciente aislamiento global y restricciones de viaje debido a las acusaciones de crímenes de guerra por parte de la Corte Penal Internacional, lo que incluso forzó la postergación de su visita a la Argentina.

Pese al contexto, Milei —quien se define como el presidente “más sionista del mundo”— será recibido con honores . Al igual que en sus visitas de febrero de 2024 y junio de 2025, el mandatario reafirma su apoyo incondicional al Estado judío, consolidándose como uno de los pocos líderes dispuestos a mostrarse en territorio israelí en plena pausa bélica.

En agradecimiento, el presidente Milei cumplirá una agenda de alto perfil durante tres días . Será galardonado con una medalla por el presidente Isaac Herzog , recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar Ilán y una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos.

Además, hará historia como el primer extranjero en participar en la emblemática ceremonia de las antorchas. En sintonía con estos honores, Jerusalén bautizará una de sus plazas como “Argentina” en señal de reconocimiento.

Milei se encuentra en país sumido en la incertidumbre. Hasta hace apenas unos días, las restricciones sanitarias y de seguridad mantenían en duda si la tradicional ceremonia de las antorchas contaría con público. Se trata de una nación en estado de emergencia que no logra recuperar la normalidad desde el recrudecimiento del conflicto bélico con Irán.

Fuente: La Nación