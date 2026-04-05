Milei, en España: “No me sorprendería que Villarruel haya intentado boicotearme”

Luego de cerrar el Madrid Economic Forum y participar de un encuentro con Santiago Abascal , líder de Vox, el presidente Javier Milei deslizó este fin de semana que no le sorprendería que su vicepresidenta, Victoria Villarruel , haya intentado boicotear su viaje a España.

El mandatario fue consultado por versiones que daban cuenta de que —junto a disidentes del partido político español de ultraderecha— su compañera de fórmula habría intentado sabotear su gira. En este marco, Milei afirmó: “A la luz del comportamiento de Villarruel, no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Digo, que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran”.

En una entrevista de la publicación española El Debate , y tras ser consultado al respecto, siguió: " Ahora, lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Creí que era algo relativamente nuevo. Creía que se había manifestado a partir de lo que pasó cuando tratamos de firmar el Pacto de Mayo” .

En este sentido, recordó que las tensiones tuvieron su punto álgido durante el tratamiento de la Ley Bases . “En el Senado se retrasó la ley y el pacto no se pudo firmar el 25 de mayo, como estaba previsto, y hubo que hacerlo el 9 de julio. Entonces dijo que no iba [a la sesión] porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile [nacional]”, prosiguió Milei.

El Presidente también cuestionó gestos políticos de su vice, como el encuentro en octubre de 2024 con la expresidenta María Estela Martínez de Perón y el homenaje realizado en el Senado. Según planteó, el entorno de Villarruel “no deja de decir insultos y aberraciones” sobre la gestión, lo que profundiza la desconfianza en la Casa Rosada. “Me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad”, agregó.

Al evaluar la política española y evaluar si se siente más identificado con el PP que representa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o con el partido que lidera Abascal, Milei fue evasivo. “Para mí Isabel y Santiago son dos amigos y siendo amigos les digo: muchachos, el enemigo es la izquierda” , indicó.

Semanas atrás, después de haber sido acusada por Milei de “golpista” durante la Asamblea Legislativa por la apertura de las sesiones del Congreso , la vicepresidenta dijo en las redes sociales que consideraba “graves” las alusiones del Presidente a un supuesto complot contra su gobierno .

La funcionaria también fue contra el círculo íntimo de Milei, donde tildó de “chupamedidas” a dirigentes cercanos al mandatario y atacó con nombre y apellido a Martín Menem, jefe de la Cámara de Diputados, y al exministro de Defensa y hoy diputado Luis Petri. “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta, vota lo que quiere en el próximo turno”, dijo Villarruel.

Fuente: La Nación