El caso Adorni: Pro evita confrontar con LLA y rechaza los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete

Mientras avanza la investigación judicial contra Manuel Adorni , Pro evita confrontar de manera directa con el gobierno de Javier Milei y actúa con cautela frente a las investigaciones que rodean al jefe de Gabinete por su crecimiento patrimonial y viajes al exterior . Aunque no comparten las explicaciones del funcionario, no lo cuestionan en público y se desmarcan de los pedidos de interpelación que hace la oposición en el Congreso.

El partido de Macri mantiene una relación ambivalente con la administración nacional . Tras las últimas elecciones, en Pro trabajan por preservar su identidad y reposicionarse para tener un candidato en 2027, siempre bajo la premisa de ofrecer una “oposición responsable” y no poner en riesgo la gobernabilidad y los proyectos de la Casa Rosada.

En este contexto, el sello amarillo evita sumar presión sobre la administración libertaria en medio de la investigación judicial que enfrenta Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito . Salvo expresiones aisladas, el partido aún no adoptó una postura pública por la polémica en torno a la compra del departamento de Miró al 500 , en Caballito, y la casa en el country Indio Cuá Golf Club , de Exaltación de la Cruz.

Tampoco se manifestó el macrismo respecto del vuelo privado a Punta del Este que −según las facturas a disposición de la Justicia − pagó una empresa con contratos con la TV Pública , ni la participación de Bettina Julieta Angeletti , esposa del funcionario, en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York por la Argentina Week .

El 19 de marzo, Pro celebró una cumbre en Parque Norte para relanzar al partido con la mira en la elección presidencial de 2027. Para entonces, ya había estallado la polémica por los viajes a Estados Unidos y Uruguay.

En esa oportunidad, Mauricio Macri sostuvo que “lo que hace fuerte al cambio es que múltiples espacios, con el mismo rumbo y cada uno con su identidad, puedan decir lo que crean aunque incomode”, y aclaró que “lealtad es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal” . Sin embargo, a lo largo de la jornada, no hubo mención alguna a los viajes ni al caso $LIBRA , otro de los desafíos que enfrenta el Gobierno en el ámbito judicial. Ese mismo espíritu imperó en las redes sociales de los principales dirigentes amarillos.

En el partido amarillo explican que, con una investigación en curso, corresponde que la Justicia actúe y se expida primero. “En general, nosotros planteamos que, cuando un tema está en la Justicia, lo maneje la Justicia . Lo planteamos siempre, no es una visión distinta con lo de Adorni”, argumentó un dirigente de larga trayectoria en Pro ante la consulta de LA NACION . La explicación languidece si se recuerda la actitud del partido frente a los actos de corrupción del kirchnerismo.

De los principales líderes del partido macrista, solo la exdiputada María Eugenia Vidal salió al cruce del funcionario en redes sociales. Lo hizo tras la conferencia de prensa en la que Adorni evitó responder las preguntas sobre su patrimonio y el viaje a Punta del Este bajo el argumento de que podía entorpecer la investigación en curso y que se trataba de su vida privada.

La exgobernadora reflotó −a través de un meme− un tuit de 2016 del jefe de Gabinete en el que se refería a la exposición de quienes ocupan cargos públicos y se mostraba a favor de que dieran explicaciones sobre su vida privada. Utilizó ese posteo para cuestionar con tono irónico la falta de respuesta del funcionario y marcar la contradicción en su discurso.

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En Pro comparten esa lectura crítica respecto de las respuestas de Adorni. Advierten, por ejemplo, que “trabajar de sol a sol” −en referencia a la expresión “deslomarse” que utilizó el funcionario para justificar el viaje de su pareja a Estados Unidos− “es la obligación básica de cualquier funcionario público”. Reconocen, a su vez, la contradicción entre ese viaje, el comportamiento del jefe de Gabinete y el discurso de austeridad con el que el Gobierno construyó su base de apoyo.

Aún así, eligen no confrontarlo de manera directa hasta tanto se dirima la investigación judicial y mantener una convivencia pacífica con el oficialismo nacional , que supo ser aliado en las elecciones nacionales de octubre y podría volver a serlo en los comicios del próximo año, al menos en la provincia de Buenos Aires.

El partido amarillo tampoco presentó solicitudes de informe ni acompañará los pedidos de la oposición para interpelar a Adorni en el Congreso, a los que consideran un “show”.

El bloque de Unión por la Patria había presentado, el 11 de marzo, un pedido de interpelación al ministro coordinador por la participación de Angeletti en la comitiva presidencial a Nueva York y el vuelo privado a Punta del Este. Buscan determinar si se utilizaron recursos públicos para solventar los viajes. “El jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura”, expresó la bancada que conduce Germán Martínez en su cuenta de X.

Adorni también enfrenta un pedido de interpelación de la Coalición Cívica , pero en este caso, por las últimas revelaciones sobre el caso $LIBRA que involucra al propio presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei. En lo que respecta al patrimonio del jefe de Gabinete y sus viajes, el diputado Maximiliano Ferraro −junto a sus pares de Provincias Unidas Esteban Paulón y Pablo Juliano− presentaron un pedido de informe ante el Poder Ejecutivo .

En Pro argumentan que estas iniciativas no tendrán impacto real dado que ya está previsto que el jefe de Gabinete asista, este mes, al Palacio Legislativo para presentar el informe de gestión . “ [Adorni] ya viene el 29 [de abril] con lo cual pedir una interpelación es más show que otra cosa porque ese día podés preguntarle todo lo que querés”, explicó una fuente parlamentaria a este medio.

Según pudo constatar LA NACION , entre las preguntas enviadas por Pro no hay ninguna referencia a las polémicas por la compra de propiedades y los viajes a Estados Unidos y Uruguay . Sí buscan ahondar en algunos casos sobre áreas sensibles para la gestión libertaria como las pensiones por discapacidad y la inversión en infraestructura y obra pública.

Fuente: La Nación