Milei destacó ante empresarios logros de su gestión y volvió a apuntar contra los medios

El presidente Javier Milei destacó este miércoles lo que consideró “logros” de su gestión y sostuvo que la administración a su cargo elimina cerca de “17 regulaciones por día”.

“Nunca en Argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y las barbaridades que dicen los medios de comunicación”, expresó el mandatario, que más temprano había participado de l a sesión informativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorn i, en la Camara de Diputados .

Al brindar un discurso ante la Expo EFI 2026, destacó “logros” de su gestión como la baja de la inflación, el aumento del ahorro, la caída del riesgo país y la reforma laboral.

“Entiendo que no me quieran, algo que hasta podría compartir, pero por lo menos, primero, los datos” , pidió.

Y añadió: “Recibimos reconocimiento internacionalmente por nuestros logros. Pero como dice la frase, ‘Nadie es profeta en su tierra’”.

En su afrenta contra la prensa, Milei insistió: “No voy a aceptar la psicopateada de los kukas y los periodistas . Hablan de mis respuestas y no dicen el montón de mentiras, calumnias, injurias y las barbaridades que dicen de mí, de mi familia, de mis hijitos de cuatro patas”.

“Han dicho de todo sobre mí. Me han acusado de incestuoso, zoofílico, y pedófilo. Creo que tengo derecho de defenderme. ¿Qué creen que es el principio de no agresión? Los periodistas pueden pegar, pero también se puede responder. Eso no afecta a la libertad de expresión. Si creen que hay asimetría, les pregunto: ¿en qué momento ejercí violencia? Esto es para todos los llorones”.

El Presidente volvió a hacer un fuerte respaldo al ministro de Economía, Luis Caputo , de quien dijo que su “máxima virtud” como funcionario es su “experiencia manejando mesas de trading ”.

“Primero, del quilombo que teníamos, dos tercios era financiero, y necesitaba a alguien que entendiera mucho de finanzas”, recordó.

Y agregó: “Lo más maravilloso que tiene es su experiencia manejando mesas de trading . No se puede enamorar de ninguna teoría estúpida de ningún analista porque, si perdía plata, lo volaban por los aires. Por eso trabajó en las mejores instituciones del mundo: en JP Morgan, en Deutsche Bank y en BlackRock”.

“El tipo es un gigante, sabe tomar decisiones y no se enamora de ninguna pelotudez. Si funciona, bien; si no, tiro en la cabeza y lo ejecuta. Eso es brillante”, insistió Milei.

En un balance de gestión, Milei destacó la creación del Ministerio de Desregulación. “Tenemos un ministerio que nunca existió en Argentina, que es una invención mía, que con ( Federico ) Sturzenegger lo llamamos puertas adentro el ‘Ministerio de los Rendimientos Crecientes’. Como tenemos claro que ponerle ese nombre hubiera sido muy nerd , le pusimos Ministerio de Desregulación”.

El mandatario destacó que su gestión llevó a cabo “más de 15 mil desregulaciones a lo largo del período de gobierno”.

“Somos el gobierno más reformista no solo de la historia argentina sino de la historia de la humanidad: nunca nadie hizo tanto en tan poco tiempo. Sacamos a un ritmo de 17 regulaciones por día. Casi que les diría que si duermen 7 horas, cuando terminemos esta charla, quizás sacamos una o dos regulaciones” , ejemplificó.

Sobre el final, y en un mensaje en clave electoral, el Presidente advirtió: “Si aceptamos el desafío del cambio, volveremos a ser grandes nuevamente. Si no tenemos los cojones para enfrentar el cambio, nos vamos a convertir en la mierda a la que nos llevaba el kirchnerismo” .

Más temprano, el Presidente se había trasladado a la Cámara de Diputados junto a gran parte del gabinete para respaldar a Adorni . Nunca hasta ahora un presidente había asistido a una sesión informativa que, por manda constitucional, debe encabezar el ministro coordinador para dar el informe de gestión.

Pero Milei y su hermana Karina Milei , secretaria general de la Presidencia, rompieron la regla para dejar de manifiesto la ratificación de Adorni en su cargo.

Fuente: La Nación