“Mi mamá no es narco”: habla el hijo de “La Dellisanta”, acusada de tener más de 4500 dosis de droga

Eva Elisa Dellasanta , alias “La Dellisanta” , fue detenida días atrás durante un impactante operativo de la Policía bonaerense en el barrio Puerta de Hierro, en La Matanza, en el que secuestraron más de 4500 dosis de cocaína . La mujer de 48 años era el principal objetivo del procedimiento, debido a que una investigación, a cargo del fiscal Matías Folino, la señala como jefa de una organización narco.

Sin embargo, su hijo, Luciano Rodríguez , de 22 años, asegura que se trata de un error y de algunas coincidencias que se dan por la metalera que montó su mamá en la misma propiedad donde funciona el kiosco de la familia, ubicado en la entrada al barrio, cerca de una garita de la policía y que, para la causa, es una pantalla para la comercialización de droga.

“ Mi mamá es una mujer emprendedora . Siempre tuvo maxikiosco y almacén. En 2010 aprendió el oficio de los metales y abrió un depósito. Ella compra cobre, aluminio, bronce, que pueden estar en latas de cerveza, desodorante, marcos de ventanas... Después ella, lo separa, lo limpia y lo vende por kilo a un mayorista“, explicó el joven a Infobae . “Ella no atiende la mayor parte del tiempo, tiene empleadas”.

Al igual que Luciano, las empleadas fueron aprehendidas y liberadas poco después. “Hace un año y medio hizo un curso de metales preciosos y, desde ese momento, está comprando oro y plata , por eso le encontraron una balanza, no es para pesar droga”, indicó.

“Cuando yo terminé el colegio empecé a trabajar con ella al por mayor, estoy habilitado para la compra de golosinas, alfajores, chocolate, me perfeccioné en eso”, aseguró sobre el trabajo que hace con su camioneta, que también había sido secuestrada por los uniformados.

“Mi mamá no es narco, en diciembre se recibió de psicóloga social en un terciario, hizo varios cursos de salud mental para ayudar a las personas, tiene un hijo y un nieto con autismo, también los hace para entenderlos. En esa casa que allanaron, ella vive con mis hermanitos de 13 y 15 años , mi hermana de 30 años y sus cuatro hijos. Cuando llegaron los policías, todos estaban ahí”, remarcó sobre la mujer que es representada en el expediente por el abogado Fernando Madeo Facente , quien estuvo al frente de la defensa de casos resonantes como la de Braian Nahuel Paiz , acusado de venderle drogas a Liam Payne .

De acuerdo a Luciano, Delliasanta también practica artes marciales , participó de torneos nacionales y planeaba viajar a Europa para disputar otra competencia.

En el procedimiento la policía incautó papel glacé y virulana, dos elementos típicos del negocio narco. Sobre ese punto Luciano asegura que su madre los ofrece como otros artículos del local y, en cuanto a las dosis de cocaína, niega que su madre tenga vinculación al hallazgo.

“La gente del barrio no la ve bien a mi mamá porque tienen toda esa idea que vende droga ”, reconoce. “Las personas a la que ella le compra metales es gente de la villa y muchos tienen fea apariencia, a veces, el fisura que junta latas y te la viene a vender para comprar droga o cigarrillos, con eso nosotros no podemos hacer nada. Son personas del barrio que son nuestros clientes, pero es un cierto grupito nada más, no son todos”, relató y aclaró que pone a disposición las cámaras del local para demostrar la inocencia de su madre.

Por otro lado, añadió: “Ella se crió sola porque a los 5 años perdió a su mamá y todos se preguntan cómo es que puede tener negocios, empleadas y una camioneta, cómo puede irse de vacaciones. No es porque vende droga, es porque trabaja 12 horas todos los días”.

De acuerdo a fuentes de la causa, hay evidencias en contra de la mujer que la mantienen en calidad de detenida, por decisión de la Justicia de Garantías.

Mientras tanto, el joven comerciante asegura que la Justicia mantiene el kiosco y la metalera cerrados por lo que no puede trabajar. “Con eso vivímos, alimentamos a la familia. Ahora yo estoy trabajando como chofer de una aplicación para poder tener un ingreso”, se lamentó.

Fuente: Infobae