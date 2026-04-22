Mezclar sal gruesa y romero: para qué sirve y las 5 formas de usarlo en casa

La sal gruesa y el romero son dos ingredientes casi infaltable en la cocina. Sin embargo, no todos saben que tienen usos que van más allá de las comidas. Al mezclarlos , se convierten en una solución ideal para limpiar, perfumar y generar una sensación de bienestar en los ambientes.

El secreto está en las propiedades de ambos. Por un lado, la sal gruesa es famosa por su capacidad para absorber humedad, olores y suciedad . Mientras que el romero es una planta aromática con propiedades antibacterianas y un perfume intenso que refresca cualquier ambiente.

Cuando se combinan, sus efectos se potencian y ofrecen una solución natural para varios problemas cotidianos:

Colocá un recipiente con sal gruesa y ramas de romero en cualquier ambiente para perfumar de manera natural, sin necesidad de aerosoles ni productos químicos.

La sal absorbe la humedad del aire, ideal para espacios cerrados o con poca ventilación .

Podés usar la mezcla como un limpiador suave para algunas superficies, aprovechando el efecto desinfectante natural del romero.

Es perfecta para la cocina, el baño o cerca del tacho de basura, donde suelen concentrarse los olores más intensos.

Si querés un perfume más intenso, agregá unas gotas de aceite esencial de romero .

Fuente: TN