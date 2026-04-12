Mezclar clavos de olor y jugo de limón: cuáles son sus beneficios y cada cuanto hacerlo

En el mundo de los trucos caseros, hay uno que se transmite de generación en generación y sigue vigente: mezclar clavos de olor con jugo de limón. Usados correctamente, estos dos ingredientes comunes se convierten en una alternativa económica y accesible para perfumar ambientes, repeler olores y aportar frescura de forma natural.

Esta combinación se utiliza principalmente en la cocina, el baño, el living o cerca de ventanas, donde suelen concentrarse olores o insectos.

El limón contiene ácido cítrico y aceites esenciales con propiedades desodorizantes, que ayudan a neutralizar olores y aportar un aroma fresco.

Los clavos de olor, por su parte, liberan un aroma intenso gracias a compuestos como el eugenol, conocido por su efecto aromático y su capacidad para ahuyentar insectos.

Juntos funcionan como un ambientador casero simple que ayuda a mejorar el olor del ambiente y mantener alejados algunos insectos sin necesidad de productos industriales.

Para que el truco sea efectivo, es importante respetar las proporciones y la forma de aplicación.

Además de perfumar ambientes, la combinación de clavos de olor y limón también puede aprovecharse en otros usos prácticos que no siempre se tienen en cuenta.

Por ejemplo, se puede colocar cerca del tacho de basura para reducir olores, o en la heladera dentro de un recipiente para ayudar a mantener un ambiente más fresco.

Otra opción es ubicarla en ventanas o balcones, donde puede actuar como repelente natural de insectos gracias al aroma intenso de los clavos de olor.

También puede utilizarse en placares o cajones, ayudando a mantener un olor agradable en espacios cerrados.

Fuente: TN