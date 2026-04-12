Quiénes eran los integrantes de la familia que murieron en un choque cuando viajaban a un torneo en Santa Fe

Las cuatro personas que murieron en el violento choque frontal entre una camioneta y un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín, eran integrantes de una familia oriunda de Carlos Pellegrini, en la provincia de Santa Fe .

Las víctimas SON Daniel Santo, de 40 años ; Sabrina Veliz, de 38; y sus hijos de 4 y 2, confirmaron fuentes policiales y medios locales. En el vehículo también iba otro nene de 7 , quien sobrevivió y fue trasladado al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde permanece internado.

El conductor del camión, Brian Ezequiel Y., quedó detenido , mientras que su acompañante, Julián Román Y., fue entrevistado por los agentes policiales y la fiscalía ordenó su libertad, informó UNO Santa Fe .

El accidente ocurrió alrededor de las 10 de este domingo cuando la familia se dirigía a la localidad de San Martín de Escobas para participar de un torneo de fútbol infantil. Todavía investigan las causas del choque .

La noticia del accidente generó un profundo dolor en el ambiente del fútbol infantil del departamento San Martín. Por ese motivo, la Liga Departamental de Fútbol San Martín suspendió la totalidad de la fecha 6, que estaba programada para este domingo.

“ Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento ”, indicó la Liga en un comunicado oficial.

Clubes, dirigentes y familias se sumaron al gesto y manifestaron su apoyo en redes sociales .

El accidente volvió a poner en foco la peligrosidad de la ruta nacional 34 , señalada junto a la 11 como una de las más riesgosas de Santa Fe.

Según el Observatorio Provincial de Seguridad Vial , hubo 335 muertos en siniestros desde 2019 sobre estas rutas dentro de la provincia.

Fuente: TN