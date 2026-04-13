Mató a un amigo en su fiesta de cumpleaños en Chaco y subió un video a las redes con su confesión

Un joven grabó un video en el que confesó que mató a un amigo durante su fiesta de cumpleaños . El violento hecho ocurrió este fin de semana en Resistencia, Chaco.

“Hola, mi nombre es Damián Escalante. Estoy acusado de un homicidio, desde el fondo del alma les pido disculpas a sus familiares. Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía. Porque yo también tengo hijos”, aseguró.

Según detallaron medios locales, todo sucedió cerca de las 6 de la mañana del domingo en un domicilio ubicado sobre la avenida Chaco al 3200.

Un hombre de 30 años, identificado como Jonatan Romero , fue encontrado en la zona con heridas de arma de fuego y trasladado al hospital Perrando, donde murió horas después.

En el video, Escalante relató su versión de los hechos: “Fue todo en un segundo. Salgo a desmentir las cosas que se están diciendo. Quiero explicar un poco. Yo festejé mi cumpleaños. Pero es mentira que llegué a los tiros. Nunca en mi vida tiré tiros, siempre me manejé con perfil bajo”.

“Escuché que (Romero) tuvo una discusión con mi mamá, escuché que ella le dijo que era un sarpado, que la quiso tocar. Por eso reaccioné, lo intenté sacar afuera y lo llevé para el portón”, contó.

En ese momento -según su versión- empezaron a discutir, se insultaron y la violencia escaló hasta que el acusado le pegó una trompada: “Cayó al piso y se fue corriendo. Volvió y me clavó un puntazo en el brazo”.

Y aclaró que lo hizo en defensa propia, porque la víctima primero lo había atacado a él: “Me pongo ciego, agarré un arma y perdí la noción de un momento a otro. Era mi vida o la de él . Él llegó para matarme".

De todas formas, sostuvo que está arrepentido de lo que pasó: “Toda mi vida me voy a arrepentir. Hablé con Dios, le pedí perdón y le pedí perdón a la víctima. Pero ahora estoy muy tranquilo”.

“Quise escapar, estuve todo el día mal. Es un momento de mier... Mi vida cambió totalmente . Sé que nunca me van a perdonar. Me siento perdido, yo también voy a perder a mi hijo, pero quiero que se entienda que fue en defensa propia”, reforzó.

Asimismo, luego defendió a su pareja de las acusaciones que circulan en redes sociales donde la vinculan al hecho: “Ella no tiene nada que ver. Yo me fui porque no soy un delincuente, no soy una mala persona. Nunca me pasó esto”.

En el cierre del video, afirmó que se pondría a disposición de la Justicia: “Me voy a entregar para la investigación junto con mi abogado. Quiero hacerme responsable de los actos”.

Fuente: TN