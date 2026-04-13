“Vamos a ir contra todos”: la advertencia de la madrastra de Ángel, el nene de Comodoro Rivadavia

La madrastra de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia, habló luego de que se conocieran los detalles de la autopsia y apuntó contra la madre del chico y su pareja , quienes quedaron detenidos en la noche del domingo.

“Quiero saber qué le hicieron, quiero ir contra todos , contra el que entregó a Ángel, contra los que lo mataron. Por más doloroso que sea, quiero que paguen”, expresó Lorena en diálogo con TN .

En esa línea, señaló: “Quemaron cosas del nene. Pero ellos hablaron y las cosas que decían no eran coherentes, se contradecían. Ya al dejar solo al nene en el hospital e irse a dormir a su casa...”.

“No tienen que salir más de la cárcel . Ellos hicieron sufrir a Ángel y ahora quiero que ellos sufran. No se merecen otra cosa. La pena de muerte no, porque sería demasiado bueno para ellos”, agregó.

En las últimas horas se conoció el resultado de la autopsia preliminar de Ángel. El informe estableció que el nene tenía 22 golpes en la cabeza . Ninguno en el resto del cuerpo. Todos dirigidos con precisión.

De acuerdo con las conclusiones de los forenses, los traumatismos craneales provocaron un edema cerebral hemorrágico generalizado que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio . En otras palabras, fue una muerte neurológica, causada por una violencia focalizada, repetida y brutal.

Al respecto, la mujer sostuvo: “La verdad siempre sale a la luz. Hoy mi bebé está demostrando todo lo que le hicieron”.

“Hubo dos revinculaciones entre Ángel y Mariela. Pero no eran buenas. Todo lo que yo pedía me lo negaban. Ella y la psicóloga le daban golosinas y se ponían a hablar entre ellas. Y dejé de llevarlo. La segunda vez llegamos tarde y decían que yo obstaculizaba el vínculo. Después me pusieron una perimetral por unos chats con González (la pareja de Mariela)”, relató.

Mariela Altamirano, madre de Ángel, y su pareja, Maicol González, fueron arrestados durante la noche de este domingo en un departamento ubicado en la calle San Martín, donde se encontraban alojados de manera temporal.

La Justicia sostuvo que existía riesgo de fuga, ya que la pareja podría haberse trasladado a su lugar de origen, Córdoba, mientras que la madre podría haber viajado a Misiones. Se los acusa de ser coautores de homicidio agravado por el vínculo , un delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el padrastro, profesor de taekwondo, era quien ejercía las agresiones contra el nene, mientras que la madre habría estado al tanto de la situación. Además, la Justicia sospecha que ella también habría participado en algunos de los ataques.

Fuente: TN