Mar del Plata: robo, persecución y choque terminó con un delincuente sin una pierna y en grave estado

ZONALES





Un violento episodio se registró en Mar del Plata, donde el robo de una moto derivó en una persecución policial y un fuerte choque que dejó a un delincuente gravemente herido.





Todo comenzó cuando un turista advirtió el faltante de su moto, que había dejado estacionada en una vivienda. Al revisar el lugar, constató que la reja había sido forzada, por lo que dio aviso a la policía.





A partir de la denuncia, se montó un operativo de búsqueda que permitió localizar el rodado en la zona de Constitución, cerca de un supermercado. Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, lo que dio inicio a una persecución.





La fuga terminó de manera abrupta cuando los delincuentes chocaron contra otro vehículo. Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió heridas de extrema gravedad: presenta múltiples fracturas y la amputación de una pierna.





El herido permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos, mientras que su acompañante, una mujer, fue detenida y trasladada a la Unidad Penal N°50 de Batán.





La Fiscalía inició una causa por robo de vehículo dejado en la vía pública para ambos implicados y, en el caso del conductor, también por portación ilegal de arma de fuego.