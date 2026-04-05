Mar del Plata: un policía baleó a un “motochorro” de 16 años que intentó asaltar a su hijo

ZONALES





Un violento intento de robo se registró en Mar del Plata, donde un adolescente de 16 años fue baleado luego de intentar asaltar a un joven en la puerta de su vivienda. El menor permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos.





El hecho ocurrió el sábado por la noche en el barrio Las Heras, cuando un joven de 22 años llegaba a su domicilio y fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en una moto negra con intenciones de robo. La situación fue advertida por su padre, un efectivo policial que se encontraba dentro de la casa.





Según la reconstrucción oficial, el hombre intervino de inmediato, se identificó como policía y efectuó varios disparos con su arma reglamentaria en el momento en que los sospechosos intentaban escapar. En ese contexto, uno de los asaltantes, de 16 años, recibió al menos tres impactos de bala y cayó herido en la vía pública, mientras que su cómplice logró darse a la fuga.





Tras un llamado al 911, el adolescente fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital, donde permanece internado bajo custodia. En la escena del hecho, personal policial secuestró un revólver calibre 32 que habría sido utilizado por los delincuentes durante el intento de asalto.





La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Peregrinelli, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien dispuso la aprehensión del menor y el inicio de actuaciones por robo agravado por el uso de arma de fuego.





Fuentes oficiales indicaron además que el adolescente registra antecedentes por distintos hechos delictivos, entre ellos tentativas de robo, encubrimiento y robo agravado de motovehículos. La búsqueda del segundo implicado continúa.