Manejaba borracho, chocó contra una moto y mató a dos mujeres

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Un choque fatal entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de avenida Belgrano y calle Paraná dejó como saldo la muerte de dos mujeres, en el departamento de Capitán Bermúdez, de la provincia de Santa Fe, durante la mañana de este domingo. El conductor del auto, identificado como L.Q. M., fue sometido a un test de alcoholemia que resultó positivo, lo que llevó a la apertura de una causa judicial bajo la carátula de doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9, cuando el vehículo guiado por L.Q. M., de nacionalidad colombiana y con domicilio en Rosario, embistió la motocicleta donde viajaban las dos víctimas.

Según informó el diario La Capital, tras el impacto, personal de la Comisaría 2ª de la Unidad Regional XVII intervino y realizó el control de alcoholemia al conductor, que arrojó una graduación de entre 1,8 y 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede el límite permitido por la ley de alcohol cero vigente en la provincia de Santa Fe.

En el lugar del accidente, las autoridades identificaron a una de las fallecidas como Florencia Sosa, de 25 años, a partir de su documento de identidad hallado en la escena. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la autopsia.

La otra mujer, de la cual no trascendió ningún dato de su identidad, fue derivada de urgencia al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, donde murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

El trabajo en el sitio incluyó la participación del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y de un médico policial, bajo la coordinación de la fiscalía. El área de Planimetría de Rosario también intervino para realizar pericias accidentológicas. Una vez concluidas las tareas periciales y removidos los vehículos, el tránsito fue normalizado.

La investigación quedó en manos del fiscal Balbis, quien debía resolver en las horas siguientes la situación procesal de L.Q. M. y definir si continuaría detenido, mientras avanzan las pericias y la recopilación de pruebas.



