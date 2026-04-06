Nuevas revelaciones en el caso del influencer rural por las 190 vacas desaparecidas

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La investigación por la denuncia del influencer rural Bruno Riboldi suma nuevos capítulos y deja al descubierto una trama cada vez más compleja. Mientras la Fiscalía avanza con la causa por presunta defraudación por abuso de confianza, en las últimas horas surgió la versión de la firma “Joya Agro”, que sostiene que todo se trata de una estafa y apunta directamente contra Nicolás Coscia, señalado como quien vendió el ganado.





El caso tomó notoriedad pública el pasado 20 de marzo, cuando Riboldi —con millones de seguidores en redes sociales— difundió un video que rápidamente se viralizó, denunciando la desaparición de 190 cabezas de ganado. Según explicó, el lote estaba compuesto por 100 machos, entre novillos y novillitos, y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas, con un valor cercano a los 300 millones de pesos.





En un primer momento, el hallazgo de 161 animales en un feedlot de la localidad santafesina de Chabás parecía encaminar la resolución del caso. Sin embargo, con el correr de los días, la causa dio un giro y comenzaron a surgir interrogantes que ahora intenta esclarecer la Fiscalía de Villa Constitución, a cargo del fiscal Ramiro Martínez.





De acuerdo a la investigación, Riboldi y Coscia mantenían una relación comercial. El esquema consistía en que el influencer enviaba animales a un campo en Santa Teresa para su engorde, mientras que Coscia se encargaba de su venta. La ganancia surgía de la diferencia de peso entre el ingreso y la comercialización del ganado.

En ese marco, la defensa del denunciante presentó documentación ante la Justicia que busca probar que los animales fueron vendidos sin su autorización. Entre las pruebas figura un registro del SENASA que indica que Coscia habría gestionado guías de traslado para movilizar las 190 cabezas de ganado, un procedimiento que requiere autorización para su legalidad.





Según consta en los documentos, parte del ganado fue vendido a través de la consignataria Aguirre Vázquez. La operación incluyó 39 novillos, 65 novillitos, 2 terneras y 55 vaquillonas, por un total de más de 267 millones de pesos. Ese dinero, asegura Riboldi, nunca fue recibido.





A esto se suma otro elemento que genera sospechas: la situación financiera del principal imputado. Registros recientes indican que acumula deudas superiores a los 200 millones de pesos en el sistema bancario, con una alta calificación de riesgo, además de más de 700 millones en cheques rechazados.





Desde el entorno de Coscia, en tanto, sostienen que la venta se realizó con el consentimiento del propio denunciante. Incluso, aportaron mensajes en los que Riboldi habría solicitado dinero con urgencia: “Confío en vos 100% y en la amistad que tenemos que para el 9 de marzo esté la guita”, dice uno de los chats incorporados a la causa. El influencer respondió que esos mensajes corresponden a operaciones anteriores que aún no habían sido saldadas.





En paralelo, persiste una incógnita clave: el paradero de 29 animales que aún no fueron localizados. Testimonios recabados en el campo donde se alojaba el ganado indican que nunca se habría alcanzado la cifra total denunciada, lo que agrega más dudas sobre el caso.





Además, registros veterinarios y documentación oficial dan cuenta de que en febrero de este año había 161 animales en el establecimiento, coincidiendo con los recuperados posteriormente. También se informó que al menos dos vacas murieron por enfermedad durante el verano.





Con múltiples versiones en conflicto, documentación cruzada y cifras millonarias en juego, la causa continúa avanzando mientras la Justicia intenta determinar si se trató de un caso de abigeato, una estafa o una disputa comercial que escaló a instancia judicial.