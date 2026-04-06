La Pasión: el orgullo madariaguense que volvió a emocionar en su 41° edición

MADARIAGA





Una vez más, la tradicional representación de La Pasión Según San Juan volvió a convocar a miles de vecinos y turistas, reafirmando su lugar como uno de los eventos culturales y religiosos más importantes de la región. Con entrada libre y gratuita, la 41° edición demostró que el paso del tiempo no hace más que fortalecer su identidad y su impacto.





Sobre el escenario “Coco Degen”, alrededor de 400 personas dieron vida a la obra. Actores, técnicos y colaboradores formaron parte de una puesta imponente, donde el compromiso colectivo volvió a ser uno de los pilares fundamentales del espectáculo.





La recreación de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo logró conmover al público, que acompañó con atención y emoción cada una de las escenas. La calidad interpretativa y el despliegue técnico fueron destacados por quienes presenciaron la función, consolidando el nivel alcanzado en los últimos años.

Pero el evento fue mucho más que la obra central. Durante la jornada, los asistentes también pudieron recorrer la feria de artesanos, disfrutar de un amplio patio gastronómico y compartir espectáculos musicales que completaron una propuesta pensada para toda la familia.





Detrás de este logro hay meses de trabajo intenso por parte de la Asociación Semana Santa en Madariaga, cuya dedicación se vio reflejada en cada detalle de la organización. El resultado fue una nueva edición exitosa que volvió a poner en valor el esfuerzo comunitario.

Con más de cuatro décadas de historia, La Pasión Según San Juan no solo mantiene su vigencia, sino que sigue creciendo como símbolo del compromiso, la fe y la identidad de todo un pueblo.