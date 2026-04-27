Mahiques renunció como Procurador de la Ciudad mientras hace fuerza por convertirse en el jefe de los fiscales federales

Finalmente el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, renunció a su cargo de procurador de CABA mientras hace fuerza para ser nombrado jefe de los fiscales federales , en el marco de la renovación a la Justicia que impulsa el Ejecutivo.

Hasta hace pocos días, según confirmaron a Clarín en su entorno, el funcionario se encontraba con licencia en el cargo que supo ocupar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida, con todo, resulta sugestiva habida cuenta que se inscribió en dos concursos, uno de ellos de relieve: para ocupar la Procuración general, donde se revisan todos los expedientes.

El ministro había asumido su cargo el 4 de marzo en reemplazo de Mariano Cuneo Libarona y con el total aval de Karina Milei, que promovió como su segundo a Santiago Viola, de su total confianza y apoderado de LLA. "Se consideró que lo mejor era dejar efectivamente el cargo para que el jefe de gobierno pudiera avanzar con la propuesta del próximo fiscal general", contaron cerca del ministro.

Mahiques tiene raíces en el PRO y una larga trayectoria en el Poder Judicial pero también ha sabido cultivar vínculos con el operador judicial y amigo de Mauricio Macri, Daniel "Tano" Angelici. "La renuncia puede indicar algún tipo de acuerdo entre el Tano y Juan Manuel Olmos (referente del PJ porteño), conjeturó una fuente consultada.

Como sea, el hijo del camarista Carlos Mahiques se inscribió en los concursos 134 para ocupar la vacante en la Fiscalía General de la Cámara Federal de Comodoro Py y el 133 para dos fiscalías de primera instancia. Por la Fiscalía General pasan todas las causas de la justicia federal que juzga delitos de corrupción. Allí el fiscal puede plantear cómo siguen esas investigaciones: si se cierran, si avanzan, a quiénes investigar.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín