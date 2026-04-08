MADARIAGA: Sustrajeron herramientas por más de 1,5 millones de pesos de la caja de una camioneta

ZONALES

Imagen ilustrativa





Un vecino de la localidad denunció ante las autoridades policiales la sustracción de un importante equipamiento de trabajo que se encontraba en el interior de su vehículo. El hecho delictivo, que fue advertido durante el último fin de semana, representa una pérdida económica cercana al millón y medio de pesos para el damnificado.





De acuerdo con la declaración formal la víctima de 33 años relató que el incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la intersección de las calles Costa Rica y Perú.





El vehículo había quedado estacionado en dicha ubicación desde la madrugada del viernes 3 de abril. Sin embargo, no fue sino hasta el mediodía del sábado 4, alrededor de las 12:30 horas, cuando el propietario constató el faltante de un bolso de herramientas que se encontraba en el rodado .





Los autores del hecho se llevaron un bolso de tela color negro con vivos amarillos de la marca DeWalt. En su interior se encontraba una variedad de herramientas profesionales de mano, entre las que se destacan:

Pinzas marcas Bahco y Motta.

Dos zunchadoras de color azul.

Terminales para cable, tornillos y un juego de llaves Alem.

Una llave tipo criquet y dos llaves francesas .





Según la estimación del denunciante, el valor total de los elementos sustraídos asciende a $1.500.000.



