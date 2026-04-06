MADARIAGA: Le hurtaron el celular a un adolescente en el Parque del Bicentenario, lo rastrearon pero no lograron recuperarlo

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Un adolescente de 13 años fue víctima del hurto de su teléfono celular mientras se encontraba en el Parque del Bicentenario, en la intersección de calles Buenos Aires y 31. El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, cuando el menor dejó su riñonera sobre una mesa antes de salir a andar en bicicleta con amigos.





Según consta en la denuncia, el joven había dejado en el interior de la riñonera un celular Motorola Moto G15, con línea activa y rastreador habilitado. Al regresar constató que el dispositivo ya no se encontraba en el lugar.





A partir de ese momento, su madre utilizó la aplicación de geolocalización familiar para intentar ubicar el teléfono. Inicialmente, el sistema indicaba que el aparato seguía en el mismo sector del parque, pero minutos más tarde marcó una nueva ubicación en el Parque Anchorena, en la zona de Mitre y El Tala.





La mujer se dirigió hasta ese lugar, donde observó una gran cantidad de personas. Allí consultó a algunos presentes, pero ninguno pudo aportar información sobre el celular. Según indicó, esa fue la última localización registrada antes de que el dispositivo dejara de emitir señal.





Posteriormente, la denunciante se comunicó con la empresa telefónica para suspender la línea, lo que impidió continuar con el rastreo.