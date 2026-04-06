Las 5 medidas que dispuso la Justicia para el empresario acusado de haber abusado a los compañeros de su hijo

Este lunes procesaron al empresario Marcelo Porcel , acusado de haber abusado sexualmente a varios compañeros de colegio de su hijo en Palermo.

En ese contexto, la Justicia dispuso cinco medidas mientras continúa la investigación, que empezó en julio de 2024 cuando llegó al juzgado la primera denuncia contra Porcel.

En primer lugar, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Bruniard, dictó para Porcel “el procesamiento como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de 13 años , aprovechando la situación de guarda cometidos en forma reiterada a diez damnificados , que concurren realmente entre sí”.

Según el documento al que tuvo acceso TN , el juez permitió que Porcel continúe en libertad. Sin embargo, le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $111.564.950.

Además, la Justicia ordenó que continúen las medidas dictadas, como la prohibición de acercamiento en un radio menor de 300 metros del lugar donde se encuentren las víctimas, sus familias y testigos.

En ese sentido, tampoco puede ejercer contacto “por cualquier medio (ni telefónico, ni vía mail, Whatsapp , Instagram, Facebook o cualquier otra red social o medio) tanto de forma directa o por intermedio de terceros", precisó el fallo.

Porcel, a su vez, no podrá ausentarse de su domicilio por más de 24 horas: “Implica la prohibición de salir del país, bajo apercibimiento de ordenar su inmediata captura en caso de ausentarse sinautorización del Tribunal, debiendo requerir autorización de viaje”.

De acuerdo a la investigación, los abusos habrían ocurrido entre 2022 y 2024 . El expediente detalla que los hechos consistieron “en tocamientos con connotación sexual en las partes pudendas al realizar masajes con cremas sobre sus integridades físicas”.

Las víctimas, según la causa, serían compañeros de al menos uno de los hijos de Porcel en el colegio, a quienes habría extorsionado con regalos y dinero por su silencio.

Fuente: TN