Acusan al “Mono” Navarro Montoya de dejar una deuda millonaria en un restaurante de Tandil

Durante su reciente paso por Tandil como director técnico de Santamarina , el exarquero de Boca Juniors Carlos “Mono” Navarro Montoya quedó en el centro de una controversia judicial tras ser denunciado por los dueños de un restaurante local: los propietarios aseguran que el exfutbolista y parte de su cuerpo técnico acumularon una deuda de 10 millones de pesos luego de consumir durante meses en el local sin abonar los gastos, bajo la promesa de que el club se haría cargo.

De acuerdo con la denuncia, que será presentada en la Justicia por el abogado Ignacio Barrios , los responsables del restaurante explicaron que Navarro Montoya y su equipo frecuentaron el sitio durante el tiempo que el exjugador dirigía al club tandilense.

“ Estuvo un año comiendo de arriba ”, manifestaron los damnificados, quienes señalaron que al principio el exarquero pidió confianza y aseguró que posteriormente regularizaría la situación. Más adelante, según la versión de los denunciantes, el propio Navarro Montoya indicó que sería Santamarina quien asumiría la deuda.

Barrios, incluso, reveló la frase que, según los propietarios, el entrenador solía decirles: “ Después arreglamos ”. “Él se fue de Tandil y nunca pagó”, añadió.

El restaurante se encuentra al lado de un hotel en el que se alojaba el ex arquero y que tenía un convenio de palabra con los gastronómicos.

Los damnificados entregaron a la prensa tickets firmados por el exarquero, registros de fechas, montos y consumos, y videos de seguridad que respaldarían el reclamo.

Según los propietarios, hasta el momento ni el exjugador ni el club han saldado la suma reclamada. “En principio nos dijo que pagaría después y que no habría problemas. Luego agregó que sería el club el que se haría cargo de los pagos, pero hasta ahora nadie nos pagó”, indicó uno de los denunciantes en diálogo con la prensa.

“ Ninguno mostró volunta de pago hasta el momento ”, reforzó el penalista que presentará la denuncia por estafa. “No quieren resarcimiento, solo que les paguen lo que se consumió”, remarcó.

Navarro Montoya , que dirigió siete partidos oficiales al frente de Santamarina antes de desvincularse del cargo en medio de una campaña irregular, se defendió de la acusación en Lape Club Social, por el canal América .

“Estábamos instalados con nuestras señoras en el hotel y, por comodidad, comíamos en el restaurante que está al lado del hotel”, expicó. “Yo firmaba por, por dos motivos: uno, para, para cerciorar el club que el consumo era mío, y otro para que el restaurante tenga el control de lo que yo consumía”, agregó.

“Está claro que el club no pagó. No solo no le pagó al restaurante, sino que no me pagó a mí ni a mi cuerpo téctico . Estamos en letigio”, aseguró y responsabilizó a Santamarina de la deuda.

Aunque responsabilizó al club por no saldar las cuentas admtió: “ A mí me quedó una deuda muy grande . A mí me llama la atención que el matrimonio dueño del restaurante, del que tengo el mejor concepto porque teníamos una relación muy linda, no se haya comunicado conmigo”.

Fuente: Infobae