MADARIAGA: Investigan dos hechos de hurto ocurridos durante el fin de semana

ZONALES





Dos hechos de hurto ocurridos en distintos sectores de General Madariaga son investigados por la Justicia y la policía local, luego de denuncias realizadas por vecinos durante el fin de semana.





Uno de los episodios se registró en la zona cercana a calles 45 y 2, donde un hombre denunció la desaparición de una bicicleta playera rodado 26 de color violeta que se encontraba en el patio delantero de la vivienda, sin medidas de seguridad. Según indicó, había visto el rodado por última vez durante la noche anterior y al salir de su casa durante la tarde advirtió que ya no estaba.





Sin embargo, horas más tarde se presentó otro vecino en la dependencia policial y explicó que la bicicleta le pertenecía y que se la había prestado tiempo atrás al denunciante. De acuerdo a su versión, al pasar por el domicilio y verla nuevamente en la vereda decidió retirarla y llevársela de regreso.





El segundo caso ocurrió en un domicilio de la zona de calles 47 y 4. Allí, una mujer denunció que al regresar a su vivienda durante la noche descubrió que desconocidos habían ingresado por una ventana y robado un televisor LED de 32 pulgadas.