MAR DEL PLATA: Roban un auto a punta de pistola y se tirotean con la Policía: un delincuente herido

ZONALES





Un violento asalto protagonizado por dos motochorros derivó en una persecución policial y un intenso tiroteo en distintos sectores de Mar del Plata, que terminó con uno de los sospechosos herido y detenido, mientras que su cómplice logró escapar.





El hecho ocurrió este lunes al mediodía en una vivienda ubicada en la zona de Lebensohn y Casildo Villar. Según trascendió, los delincuentes ingresaron armados a la propiedad y robaron un automóvil que estaba guardado en el garaje.





Una cámara de seguridad registró parte de la secuencia. En las imágenes se observa a los dos hombres encapuchados dentro de la vivienda mientras uno de ellos mantenía su arma apuntando de manera permanente. Incluso, en un momento, su acompañante le baja el brazo mientras avanzaban hacia el vehículo sustraído.





Tras escapar del lugar en el auto robado, comenzó una persecución policial que se extendió por varias cuadras hasta llegar a inmediaciones del Polideportivo del barrio Las Heras. Allí, en cercanías de Martínez de Hoz y Carasa, los sospechosos abandonaron el vehículo y uno de ellos se enfrentó a tiros con efectivos policiales.





En medio del intercambio de disparos, el hombre recibió impactos en una mano y en uno de sus brazos, por lo que terminó reducido y posteriormente trasladado al hospital. El sospechoso, de 40 años, quedó internado fuera de peligro.





Mientras tanto, el otro delincuente consiguió escapar y era intensamente buscado por las autoridades.