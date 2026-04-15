MADARIAGA: Cayó del FONAVI y sufrió múltiples fracturas

MADARIAGA





Un confuso episodio es materia de investigación en Madariaga luego de que un hombre fuera hallado gravemente herido tras una presunta caída desde altura en la zona de Mitre y Zoppi.





El hecho, anticipado por CNM Radio, ocurrió en la madrugada del domingo, cuando personal policial fue comisionado por el sistema 911 hacia el barrio Fonavi, donde se alertaba sobre un masculino que habría caído desde un edificio. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en la vereda, consciente pero con evidentes lesiones.





De inmediato se solicitó una ambulancia que trasladó al herido al hospital local, donde fue identificado y en una primera evaluación médica, se indicó que se encontraba estable, aunque con una fractura expuesta en uno de sus miembros inferiores.





Con el correr de las horas, el cuadro clínico fue precisándose y se confirmó que el paciente presentaba politraumatismos de consideración. Según el informe médico, sufrió una fractura en la vértebra L4, una fractura en la rama isquiopubiana izquierda y una fractura multifragmentaria en el calcáneo derecho, además de múltiples escoriaciones, hematomas y una herida cortante en la región frontal.





El hombre permanece internado, con yeso y bajo observación.





La justicia intentaba determinar si se trató de un accidente, de un intento de autodeterminación o si participó otra persona en el hecho.





La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito” y quedó en manos de la UFID N° 8, mientras se intenta determinar en qué circunstancias se produjo la caída.