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Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este miércoles 15 de abril

Redacción CNM abril 15, 2026

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La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa este miércoles 15 de abril con la liquidación de los haberes correspondientes al calendario de pagos del cuarto mes del año . En ese contexto, hoy se distribuyen las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

En abril, a las jubilaciones y pensiones de la Anses se les aplica un reajuste del 2,90% , en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de abril 2026 de la Anses .

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000 , cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado de manera completa a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM .

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $450.319,31.

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Fuente: La Nación


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