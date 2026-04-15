Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este miércoles 15 de abril

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa este miércoles 15 de abril con la liquidación de los haberes correspondientes al calendario de pagos del cuarto mes del año . En ese contexto, hoy se distribuyen las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

En abril, a las jubilaciones y pensiones de la Anses se les aplica un reajuste del 2,90% , en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de abril 2026 de la Anses .

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000 , cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado de manera completa a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM .

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $450.319,31.

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Fuente: La Nación