Macri dijo que el PRO no hará oposición pero advirtió que “los que dicen que el silencio ayuda están equivocados”

El expresidente Mauricio Macri reiteró este viernes que el PRO no ejercerá oposición al gobierno de Javier Milei pero advirtió que “los que dicen que el silencio ayuda al cambio están equivocados; lo traiciona” .

“Si nadie señala lo que falta, ese espacio lo ocupa el populismo”, insistió Macri, en un discurso en el que ratificó que el PRO no cuestionará el rumbo pero sí hará un llamado sobre “lo que falta”.

El exmandatario y actual titular del PRO se expresó en estos términos al hablar en un acto partidario en Resistencia, Chaco, como parte de la gira ‘Próximo paso: NEA’.

Desde que asumió el rol de presidente del partido, en mayo de 2024, el expresidente se puso al hombro una campaña federal para reconstuir el PRO.

Como parte de esa gira, Macri se reunió este viernes con Leandro Zdero , el gobernador de Chaco que encabezó una alianza entre la UCR local, el PRO y La Libertad Avanza para imponerse al peronismo en las elecciones de ese distrito.

Después de esta actividad, Macri se trasladará a Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés y su hermano Gustavo Valdés , ex gobernador y actual senador provincial. Ambos son referentes del radicalismo local y fueron aliados del PRO en la etapa de Cambiemos.

En su mensaje, Macri llamó a “blindar el cambio” en la Argentina y a “prepararse, volver a armar equipos y estudiar en cada provincia cuáles son los problemas reales”, al advertir que “otro mal que afecta es la improvisación”.

Si bien no mencionó la polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , afirmó que “no hay que callarse”.

“Jamás vamos a cuestionar el rumbo, porque es nuestro rumbo y venimos a completarlo; tampoco vamos a hacer oposición y dar ninguna excusa para que el populismo pueda volver”, aclaró.

Pero sostuvo que la “lealtad” a un proyecto de “cambio” en el país “obliga a reconocer lo que está bien y señalar lo que está mal“.

El congreso del PRO se llevó a cabo en el Hotel Gala Convenciones y participaron distintos dirigentes a nivel local y nacional, entre quienes se contó a Fernando De Andreis , actual secretario general del partido y ex secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Cambiemos, y Darío Nieto , legislador porteño y ex secretario privado de Macri, entre otros.

En otro párrafo de su discurso, Macri se permitió incluso hacer bromas sobre su estilo de baile. “En lo de Cattáneo aprendí pasos nuevos”, deslizó en referencia a su presencia en los últimos días en un concierto del reconocido DJ Hernán Cattáneo .

Fuente: La Nación