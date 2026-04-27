Luciana Geuna defendió el informe en TN tras la denuncia del Gobierno por espionaje: “No fue una grabación clandestina”

Luciana Geuna realizó un comentario en su programa, luego del escándalo que generaron las filmaciones dentro de la Casa Rosada, y la posterior decisión de prohibir el ingreso a un grupo de periodistas acreditados.

“Hace un par de semanas tuve una idea para que Nacho (Salerno), que tiene 23 años y hace dos años que está acreditado en la Casa Rosada y trabaja rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual , relatándola desde los pasillos de uso comú n de la Rosada. Era un informe que buscaba ser atractivo pero, digamos, inocente . Sin denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos ”, comenzó comentando.

La conductora del programa "¿Y mañana qué?" , por TN, sostuvo que las grabaciones por los pasillos de Balcarce 50 son de espacios de libre circulación y que se realizaron con previo aviso a las autoridades .

“Por supuesto no fue una grabación clandestina ”, afirmó, y contó que todo el material será presentado en la Justicia.

Luego de la difusión del informe, la Casa Militar presentó una denuncia contra Geuna y Salerno , que recayó en el juzgado de Ariel Lijo bajo cargos vinculados a la difusión de secretos políticos y militares.

La fuerza a cargo de la seguridad presidencial argumentó que las imágenes muestran los sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y otros dispositivos, los cuales deben estar bajo reserva.

BASURAS REPUGNANTES Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k

Además, la acusación contra los periodistas es por delitos contra la seguridad nacional previstos en el Código Penal y la Ley Nacional de Inteligencia.

“Para que se den una idea, cada una de las imágenes que grabamos son en áreas que se repiten por miles en redes cuando los alumnos van de visita guiada a la Rosada , y con sus celus, registran el recorrido. También aparecen en Google Street View ”, agregó Geuna.

Geuna lamentó que el informe difundido por TN se haya prestado a confusiones y también se expresó contra el cierre de la sala de prensa de la Rosada, junto con la prohibición del ingreso a los periodistas acreditados.

“Es una decisión política que interpela a todos los que creemos y defendemos profundamente la libertad de expresión. Confío en que nuestros compañeros van a poder volver pronto a su trabajo”, manifestó.

Y concluyó: "Lo sentimos de verdad y creo en el aprendizaje que me dejan estas situaciones. Como ya saben, la Casa Militar hizo una denuncia penal por espionaje, por lo que mañana (este lunes) a primera hora, todo el material en crudo, lo que salió al aire y todos los registros de esas grabaciones serán presentados por nuestros abogados en la Justicia”.

Por su parte, el presidente Milei reposteó un mensaje de una cuenta que se denomina "Escuela Austríaca de Economía", con las siglas NOL$ALP, que significa "no odiamos lo suficiente a los periodistas".

Fuente: Clarín