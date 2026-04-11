Los padrinos de Ángel relataron cómo fue la convivencia con los padres del nene: “Iban a los golpes”

Katerine y Michael, padrinos de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia relataron cómo fue convivir con los padres biológicos y con la víctima.

Los padrinos del nene explicaron que no conocieron a fondo a la madre porque cuando Ángel tenía apenas meses de vida, se mudó a Córdoba y lo dejó con su padre.

“Cuando ella estuvo acá fue problemática con Ángel, él era un bebé de cinco o seis meses. No vi ejercerle violencia a golpes, pero si zamarreadas y sacudidas , para mí, eso ya es violencia”, destacó la madrina.

Contaron que el vínculo de Luis y Mariela inicialmente fue normal, pero con el tiempo se volvió inestable: “Ella era muy celosa porque Luis tenía hijos en Misiones y se hablaba con su expareja. Había episodios explosivos, iban a los golpes ”, recordaron.

“ Es una persona que hizo mucho daño ”, declaró el padrino de Ángel.

Cuando la madre se fue a Córdoba, Ángel seguía siendo un bebé: “En ese momento le recomendamos a Luis que hiciera la denuncia por abandono de persona , pero no se la quisieron tomar”, contaron.

Cuando Mariela volvió a Comodoro, le dieron la tenencia temporal por las denuncias de maltrato que Luis tenía hacia su actual pareja y su hijo.

Comentaron que el nene se alteraba, lloraba y buscaba el consuelo del padre: “Él propuso que ella esté con visitas y que comprobaran cómo estaba psicológicamente, Ángel sufrió mucho porque nunca llegó a tener ese vínculo de hijo con ella ”.

Los padrinos fueron fundamentales para la revinculación , tuvieron contacto con la asesora de menores y la psicóloga. Ángel quedó en su resguardo antes de ir con su madre biológica.

“Un día llego de trabajar y me encuentro a tres chicas de protección al menor. Me comentaron que Luis tenía una perimetral y me propusieron que Ángel se quede con nosotros hasta que se resuelva la situación”, contó Michael. La pareja accedió.

Los padrinos presenciaron todo el camino de Luis por la justicia : debía presentarse en reuniones de Alcohólicos Anónimos, tener consultas con la psicóloga y otros asesores. “La justicia le decía que no había respuestas, que no podían hacer nada”, destacaron.

Ángel murió de un paro cardiorrespiratorio el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia. Una de las principales sospechosas es la madre biológica y su pareja.

El nene se descompensó en su casa y murió poco después en el Hospital Regional. El padre denunció irregularidades en el proceso de la tenencia y apuntó directamente contra la madre.

Según testimonio de Lorena, madrastra del nene, el 4 de noviembre el nene fue retirado de su entorno habitual y tras una medida perimetral, el padre y la familia no pudieron acercarse durante tres meses .

Fuente: TN