Caso Loan Peña: se confirmó la fecha de inicio del juicio por la desaparición del nene correntino

La Justicia Federal de Corrientes confirmó la fecha de inicio del juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña, el nene de seis años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en un almuerzo en casa de su abuela, en la ciudad de 9 de Julio.

La fecha de inicio será el 16 de junio, apenas tres días después de que se cumpla el segundo aniversario de la desaparición del menor.

Por la sustracción y ocultamiento del niño están imputados su tía, Laudelina Peña; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el exmarino Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel; Bernardino Antonio Benítez; Mónica del Carmen Millapi (la única con prisión domiciliaria) y Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez.

Otras 10 personas llegan a juicio por los delitos de manipulación de testimoniales, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.

Ellos son Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Valeria Liliana López, Delfina Taborda, Leonardo Daniel Rubio, Verónica Paola Machuca Yuni, Elizabeth Noemí Cutaia, Pablo Javier Noguera, Alan Juan José Cañete, Pablo Gabriel Nuñez y Federico Rossi Colombo.

Las audiencias se desarrollarán en el Tribunal Oral Federal de Corrientes y estarán presididas por el juez Fermín Cerolini. La acusación pública estará a cargo de los fiscales generales de la Unidad Fiscal Corrientes, Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel.

Los días de debate serán martes, miércoles y jueves durante la primera semana y miércoles y jueves la segunda. Esta agenda será la misma durante las siguientes semanas. Se cree que el juicio se extenderá por más de cuatro meses.

Los alegatos de apertura, de clausura y el veredicto serán transmitidos por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que previo al inicio del debate, el 19 de mayo, la Justicia correntina realizará una inspección ocular en el campo de Catalina Peña, abuela de Loan, que incluirá un recorrido por el lugar señalado como el naranjal y la zona donde se encontró el botín del niño.

También está previsto que los jueces y las partes realicen el mismo procedimiento en el Hotel “Despertar del Iberá”, ubicado en la ciudad de 9 de Julio, estuvieron retenidos testigos y menores de edad por la acción de un grupo de personas que dijo ser parte de una fundación y que finalmente fueron imputados en la causa.

El inicio del juicio por la sustracción de Loan estaba previsto para el 7 de octubre, pero e tribunal dispuso adelantar las audiencias cuatro meses luego de que se conociera la carta que los padres del niño, José Peña y María Nogueira, le enviaron al presidente de la Nación Javier Milei y al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

El contenido de los escritos tuvo por objetivo un reclamo para que el juicio oral se lleve adelante y “que se realice correctamente y que no se demore”. Por eso fueron dirigidos a las máximas autoridades institucionales y judiciales del país, incluidos el Ministerio de Justicia y la Cámara Federal de Casación Penal.

"Sin fechas concretas, la causa corre riesgo de prescribir socialmente", expresaron los padres del menor en la carta.

Loan tenía 5 años el 13 de junio de 2024 cuando acompañó a su papá José a visitar a su abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal, ubicado a unos ocho kilómetros de la zona urbana de 9 de Julio.

La mujer había organizado un almuerzo al que asistieron más de diez personas. Finalizada la comida, Bernardino Antonio Benítez, el tío político del chico, propuso ir a buscar naranjas a una tapera cercana. Al paseo se sumaron varios chicos y dos amigos de Benítez, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y su esposa, Mónica del Carmen Millapi.

Como contó Clarín, alrededor de las 14, Benítez se comunicó con su pareja, Laudelina Peña. Según su declaración, fue para preguntar si Loan había retornado a la casa, ya que había desaparecido: el llamado duró más de nueve minutos.

Apenas trascendió que Loan estaba desaparecido, el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, que también habían ido a comer a la casa de Catalina, volvieron a 9 de Julio con la excusa de ver el partido que River disputaba ese día.

Fuente: Clarín