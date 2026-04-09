Los neurólogos coinciden: este hábito diario puede afectar tu memoria a largo plazo

Usar el celular mientras estudiás, mirar series mientras trabajás o cambiar constantemente de tarea puede parecer inofensivo. Sin embargo, cada vez más investigaciones advierten que este hábito cotidiano, conocido como multitasking (hacer varias tareas a la vez), puede tener efectos negativos en la memoria .

Lejos de ser una habilidad eficiente, hacer varias cosas al mismo tiempo implica que el cerebro divida su atención . Y eso, según los especialistas, impacta directamente en cómo se procesa y se almacena la información.

Un estudio de la Universidad de Stanford publicado en la revista científica Nature encontró que las personas que realizan multitarea con frecuencia presentan peor rendimiento en tareas de memoria y atención .

Los investigadores observaron que quienes consumen múltiples estímulos al mismo tiempo —por ejemplo, usar redes sociales mientras ven televisión— tienen más dificultades para concentrarse y recordar información.

Además, detectaron que los fallos en la memoria están relacionados con lapsos de atención , algo que se vuelve más frecuente en quienes están acostumbrados a cambiar constantemente de foco.

Otra investigación publicada en la revista Psychonomic Bulletin & Review también analizó cómo el multitasking afecta el cerebro . En este caso, los resultados mostraron que las personas que realizan multitarea tienen más dificultades para filtrar información irrelevante y retener datos importantes .

El estudio concluye que este hábito está asociado con diferencias en la memoria de trabajo y en la memoria a largo plazo , lo que puede afectar el aprendizaje y la capacidad de recordar información con el tiempo.

Aunque muchas personas creen que pueden hacer varias cosas a la vez sin problemas, el cerebro en realidad no procesa tareas complejas en simultáneo . Lo que hace es cambiar rápidamente de una a otra.

Ese “cambio constante” tiene un costo:

En términos simples, la información no llega a procesarse en profundidad, por lo que es más fácil olvidarla.

Fuente: TN