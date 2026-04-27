Los fundamentos de la condena a Felipe Pettinato: por qué solo le dieron tres años en suspenso por la muerte de su neurólogo

El lunes pasado, el Tribunal N°14 condenó a Felipe Pettinato por el incendio en su departamento en la calle Aguilar de Belgrano que le costó la vida a su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022.

La pena fue de tres años en suspenso , combinada con la condena anterior de Pettinato, ocurrida en 2022 también, donde la Justicia de San Isidro le dio nueve meses de prisión, también en suspenso , por el abuso sexual simple de una chica de 15 años. El streamer e imitador de Michael Jackson, también, deberá entregar una muestra de ADN al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Hoy, se conocen los fundamentos de la decisión de los jueces Enrique Gamboa, Gustavo Valle y Gabriel Vega con un fallo maratónico de 266 páginas al que accedió Infobae.

En el documento, los jueces establecieron que no se probó el dolo en el accionar del acusado, sino una imprudencia grave. También, Pettinato intentó pedir ayuda. Tampoco quedó demostrado que haya actuado con desaprensión ni desinterés hacia la víctima. También, consideró como atenuantes la adicción de Pettinato a las drogas, algo que había planteado el fiscal acusador Fernando Klappenbach.

“Entre las atenuantes concordamos en que la juventud de Pettinato y su adicción a las drogas , fueron circunstancias valoradas correctamente”, aseveraron los magistrados.

El fallo ocurrió en una clara diferencia con el planteo de la querella de la madre de Rodrigo , Delia Muzio, que pidió una pena de 15 años, al considerar que Pettinato mató a su médico a propósito, un estrago doloso seguido de muerte. El fiscal Fernando Klappenbach le dio el beneficio de la duda al acusado . Consideró que el incendio fue un accidente y pidió que sea condenado a 4 años y 7 meses por el delito de estrago culposo, la figura que, finalmente, eligió el Tribunal.

Fuente: Infobae