Los ejercicios que hay que hacer para bajar la ansiedad y cuidar el cuerpo, según Harvard

La actividad física regular se mantiene como un componente central para el cuidado del cuerpo y la mente, y diversas prácticas cotidianas pueden contribuir a disminuir la ansiedad y mejorar el bienestar general , según Harvard Health Publishing.

De acuerdo con Harvard Health Publishing, integrar el ejercicio en la vida diaria resulta fundamental para contrarrestar el sedentarismo y fortalecer la salud integral . La institución difundió una serie de actividades que pueden adaptarse a diferentes niveles de condición física y edades, con el objetivo de promover hábitos sostenibles.

Entre las opciones recomendadas se encuentra caminar , una práctica que no requiere equipamiento ni experiencia previa. Realizar esta actividad de forma constante permite mantener el cuerpo en movimiento, favorecer la circulación, controlar el peso y contribuir al equilibrio emocional . Según la entidad, dedicar cerca de una hora diaria puede reflejarse en mejoras en la salud general.

La natación también figura como una alternativa completa. El trabajo en el agua reduce el impacto sobre las articulaciones, lo que disminuye el riesgo de lesiones. Este ejercicio contribuye al fortalecimiento muscular, la resistencia y la función cardiovascular, al tiempo que se asocia con efectos como la reducción de la ansiedad y la relajación.

Otra de las prácticas incluidas es el Tai Chi , disciplina de origen chino que combina movimientos suaves, respiración y concentración. Según la publicación, esta actividad favorece el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad , aspectos vinculados a la prevención de caídas y al mantenimiento de la autonomía, especialmente en personas mayores o principiantes.

El entrenamiento de fuerza completa el conjunto de recomendaciones. Este tipo de ejercicios puede realizarse con el propio peso corporal, bandas elásticas o pesas ligeras. Su práctica permite conservar la masa muscular, fortalecer los huesos y mantener la movilidad . Harvard sugiere iniciar de manera progresiva y priorizar la técnica antes de aumentar la intensidad.

Harvard Health Publishing señala que el ejercicio no solo tiene efectos físicos, sino también mentales. La práctica regular se relaciona con la disminución del estrés y la ansiedad , así como con mejoras en el estado de ánimo y la autoestima.

Actividades como caminar, nadar o practicar Tai Chi pueden favorecer la relajación y reducir el cansancio mental. Además, la liberación de endorfinas durante el ejercicio está asociada con sensaciones de bienestar y con una mejor calidad del sueño.

El movimiento también contribuye al desarrollo de la concentración y la memoria , capacidades relevantes en distintas etapas de la vida. Mantener una rutina activa se vincula con una mayor capacidad para enfrentar situaciones emocionales y con una mejora en la calidad de vida.

La constancia en la práctica, independientemente de la intensidad, puede aportar estructura a la vida cotidiana. Harvard Health Publishing indica que cada progreso, incluso si es gradual, suma al equilibrio mental y emocional.

Ante el aumento del sedentarismo, la institución plantea la necesidad de incorporar movimiento de manera regular . Para ello, sugiere adaptar el ejercicio a las capacidades y preferencias individuales, priorizando la continuidad.

Entre las pautas principales se destacan:

Harvard Health Publishing también recomienda evitar comparaciones con otras personas y enfocarse en el progreso individual , señalando que cada avance representa un aporte a la salud física y mental.

La alternancia de ejercicios permite trabajar distintos grupos musculares y reducir el riesgo de lesiones. Incorporar diversidad en la rutina contribuye a sostener el interés y facilita la adaptación a cambios personales.

Integrar actividades como caminar, nadar o practicar Tai Chi en la vida diaria puede generar efectos positivos tanto en el plano físico como en el mental. Mantener la regularidad y elegir opciones acordes a cada etapa de la vida favorece la continuidad del hábito.

La práctica constante de ejercicio se presenta como una estrategia viable para reducir los efectos del sedentarismo. La acumulación de pequeños avances contribuye al bienestar general y refuerza la adopción de rutinas saludables.

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Fuente: La Nación