Victor Glover, piloto del Artemis II: “Esto que llamamos universo es un montón de nada, ustedes tienen un oasis donde podemos existir juntos”

El astronauta estadounidense Victor Glover , piloto de la misión Artemis II de la NASA , compartió un mensaje profundamente reflexivo dirigido a toda la humanidad mientras la histórica misión se prepara para llevar nuevamente a astronautas a la órbita de la Luna. Desde su perspectiva como explorador del espacio, Glover invitó a mirar la Tierra con una visión más amplia y a valorar el planeta como un hogar común para todos. “Esto que llamamos universo es un montón de nada, ustedes tienen un oasis donde podemos existir todos juntos” , aseguró.

Durante una intervención pública compartida en las redes sociales de la NASA, el astronauta aclaró que no tenía un discurso preparado. Sin embargo, la experiencia de observar el planeta desde la distancia lo llevó a compartir una reflexión espontánea sobre el lugar que ocupa la humanidad en el cosmos.

“Creo que estas conmemoraciones son importantes. Y como estamos tan lejos de la Tierra y observando la belleza de la creación, una de las perspectivas personales realmente importantes que tengo aquí arriba es que realmente puedo ver a la Tierra como una sola cosa ”, expresó Glover.

El astronauta explicó que la distancia física del planeta permite comprender algo que muchas veces pasa desapercibido desde la superficie: la Tierra no está dividida por fronteras ni diferencias humanas , sino que aparece como un único sistema vivo flotando en la inmensidad del espacio.

Glover también utilizó una metáfora poderosa para describir la situación del planeta en el universo. Según explicó, así como los astronautas viajan en una nave espacial para sobrevivir en el vacío, los seres humanos también viven dentro de una “nave” , solo que mucho más grande y natural que es la Tierra.

“Ustedes nos están hablando porque estamos en una nave espacial realmente lejos de la Tierra, pero ustedes están en una nave espacial llamada Tierra que fue creada para darnos un lugar donde vivir en el universo , en el cosmos”, señaló.

El mensaje del astronauta se volvió aún más contundente cuando reflexionó sobre la fragilidad del planeta frente a la inmensidad del espacio. Para Glover, el universo es esencialmente un enorme vacío, mientras que la Tierra representa un oasis extraordinario donde la vida puede existir.

“Quizás la distancia a la que estamos de ustedes les hace pensar que lo que estamos haciendo es especial, pero estamos a la misma distancia de ustedes. Y estoy tratando de decirles: simplemente confíen en mí, ustedes son especiales. En todo este vacío, esto es un montón de nada, esto que llamamos universo. Ustedes tienen este oasis, este hermoso lugar en el que podemos existir juntos ”, afirmó.

La reflexión también incluyó un componente espiritual y cultural. En el Domingo de Pascua, el astronauta destacó que más allá de las creencias religiosas o las diferencias culturales, la humanidad comparte el mismo origen y el mismo destino dentro del planeta. “Ya sea que celebren o no, ya sea que crean en Dios o no, esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos, y que somos la misma cosa ”, sostuvo.

El mensaje final de Glover fue una invitación a la unidad. Desde el punto de vista privilegiado que ofrece la exploración espacial, el astronauta remarcó que los desafíos de la humanidad solo podrán superarse trabajando juntos. “Tenemos que superar esto juntos” , concluyó.

La misión Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y marcará el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna más de medio siglo después de las misiones Apolo. Pero más allá del avance tecnológico, las palabras de Victor Glover recuerdan que la exploración espacial también puede ofrecer una nueva forma de entender nuestro propio planeta.

Fuente: La Nación