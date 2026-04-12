Los 3 signos que recibirán una noticia inesperada a mediados de abril, según la astrología

Abril llegó con una energía particularmente intensa en el plano astrológico . Con varios planetas activando el signo de Aries y una Luna Nueva que marca nuevos comienzos , los especialistas coinciden en que la segunda parte del mes puede traer giros imprevistos y situaciones que obligan a reaccionar rápido.

En este contexto, algunos signos del zodíaco podrían verse especialmente atravesados por noticias inesperadas o cambios que alteren su rutina.

Durante estos días, el cielo está dominado por una fuerte energía de Aries , asociada a la acción, los impulsos y los comienzos . A esto se suma la entrada de Mercurio en este signo, lo que activa la comunicación y puede traer mensajes, conversaciones o noticias importantes.

Además, la Luna Nueva del 17 de abril refuerza la idea de “nuevo inicio” , un momento que en astrología suele vincularse con decisiones, anuncios o situaciones que marcan un antes y un después.

Las personas de Aries están en el centro de la escena astrológica. Con varios planetas transitando su signo, la energía está puesta en la identidad, las decisiones y la acción .

Esto puede traducirse en una noticia que obliga a avanzar, tomar una decisión o iniciar algo que venía postergado. Es un momento de movimiento rápido, donde lo inesperado puede convertirse en oportunidad.

Para Géminis , el foco está en la comunicación . La influencia de Mercurio potencia intercambios, propuestas y novedades que pueden aparecer de forma repentina.

Este signo podría recibir información clave, un mensaje o una propuesta que cambie el rumbo de los próximos días, especialmente en lo laboral o personal.

Capricornio atraviesa un período más introspectivo , pero no por eso menos intenso. Algunos tránsitos activan temas vinculados al hogar, la estructura personal y las decisiones a largo plazo.

En ese contexto, una noticia inesperada podría obligar a replantear planes o reorganizar prioridades , generando un cambio que, aunque incómodo al principio, puede resultar necesario.

Más allá de los signos puntuales, la energía de estos días invita a estar abiertos a lo inesperado . Abril es un mes asociado a comienzos, pero también a movimientos que sacan de la zona de confort.

En astrología, estos momentos suelen ser vistos como oportunidades de crecimiento , incluso cuando llegan sin aviso previo.

Fuente: TN