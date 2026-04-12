A un mes del Adornigate: la situación del jefe de Gabinete divide más al Gobierno y hay ministros que presionan para que se vaya

Manuel Adorni cumple un mes como protagonista excluyente de las noticias políticas del Gobierno y del país. Concentra la atención de oficialistas y opositores y de informados y desinformados . El 12 de marzo, cuatro días después de que se conociera que había incluido a su esposa en la comitiva presidencial que viajó a Nueva York, y 24 horas más tarde de que se difundiera el video de él y su familia rumbo a Punta del Este en avión privado, alcanzó su clímax en la conversación digital. por decir que había viajado a " deslomarse ". Si bien nunca igualó ese pico de 212 mil menciones en redes, las revelaciones sobre el crecimiento patrimonial nunca le permitieron dejar de ser tendencia. En la cúpula del Gobierno se multiplican, además, los enconos y hay fisuras entre los propios karinistas y los laderos de Santiago Caputo .

Al cierre de esta semana, el jefe de Gabinete apeló a la misma estrategia que en Semana Santa . Adorni hizo saber que tenía previsto viajar a Vaca Muerta para acompañar a Karina Milei el jueves.

La secretaria general de Presidencia no le suelta la mano a su alfil . Por ahora . Hay ministros que siguen abrazados a la idea de que los Milei esperan el punto de hervor para hacer todos los cambios necesarios juntos. "Es un buen tipo y no tengo problemas con él, pero lo de Manuel es una catástrofe que nos arrastra a todos . En política, no se puede aguantar con la espalda del Presidente", razona un miembro de la mesa política, donde hay varios que piensan que el ex vocero tiene que irse .

En el Congreso tampoco están muy convencidos de que la visita de Adorni a Diputados para presentar su primer informe como jefe de Gabinete sea una estrategia conveniente. Solo el PRO lo salvó de una interpelación. El funcionario pegó un faltazo anunciado al palco de la Cámara baja donde estuvo la hermana del Presidente con Diego Santilli durante la votación de la Ley de Glaciares . A ellos sí los legisladores de la oposición les cantaron “ ¿Dónde está? ¿Adorni dónde está?” . Así y todo, el Presidente difunde la idea entre sus ministros de que él y todo el equipo de Gobierno podrían asistir al Congreso el próximo 29 como gesto de respaldo al ministro coordinador.

Mientras tanto, cerca del ex vocero hablan de retomar las conferencias de prensa después de la última y traumática experiencia , el Gobierno ensaya un respaldo poco entusiasta. “Está muy tocado (...) No sé qué hubiera hecho yo en su lugar. Él no tiene el cuero tan duro ”, dijo Patricia Bullrich, de visita en Córdoba, al lado del referente local de los libertarios, el karinista y líder de los diputados violetas Gabriel Bornoroni.

En privado, Bullrich es una de las que apuesta a una oxigenación del gabinete , porque la imagen de Adorni arrastra a la del Gobierno. En la Rosada tampoco se cuidan de hablar mal de la ex ministra .

En el entorno del ex vocero no disimulan ni un poco su enojo con la jefa de los senadores oficialistas. “ Patricia juega sola y no piensa en el espacio ”. Eso decían antes de las declaraciones de Bullrich del viernes. Por eso, y porque esa tensión viene desde hace meses, Karina Milei y el ministro coordinador podrían visitar juntos en los próximos días a las instalaciones del centro antiterrorista a Alejandra Monteoliva , sucesora de Bullrich en Seguridad. La ex ministra ya fue al Lollapalooza ni bien estalló el escándalo , no fue invitada al cumpleaños de Karina e hizo saber que tampoco fue participada a la conmemoración de Malvinas .

La excusa oficial para postergar las conferencias de prensa sigue siendo la investigación que reveló la supuesta injerencia rusa para desestabilizar a Milei y que el Gobierno utilizó para suspender el ingreso de siete periodistas de medios acreditados.

Martín Menem, el único integrante de la mesa política que declaró que ponía " las manos en el fuego por Adorni ", tuvo devolver más rápido que la Rosada la acreditación a los cronistas de los medios apuntados en la investigación del consorcio Opendemocracy. Estaba más obligado en su calidad de presidente de la Cámara que representa al pueblo y a 257 legisladores . En la Rosada se toman su tiempo, que les sirve como excusa para demorar la conferencia de prensa.

Sandra Pettovello se convirtió en los últimos días en una experta en el arte de diferenciarse de sus pares. La semana pasada echó a su jefe de Gabinete Leandro Massaccesi por no contarle que había accedido a un crédito hipotecario. El miércoles dio un paso más formal y difundió un comunicado para dejar claro que discapacidad y el PAMI dependen de Salud y no de Capital Humano. Lo hizo horas antes de que se reunieran en el Palacio de Hacienda el aludido Mario Lugones y el anfitrión Luis Caputo . Más responsabilidad tiene, en cambio, con la suerte de las universidades, que este jueves organizaron una clase pública en las puertas de la Casa Rosada para reclamar por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario después de que la Justicia fallara a favor de las casas de estudio .

El ministro de Salud y su par de Economía no se pusieron de acuerdo por la plata del PAMI . Un alfil de Caputo, el director de comunicación digital de Presidencia Juan Carreira, -conocido en X como Juan Doe y por ser uno de los funcionarios que accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación- difundió un tuit para desmentir la salida del ministro del Salud. Extraño modo de respaldarlo . La noticia no cayó bien ni en la cartera de Salud, ni en España donde vive hace años Rodrigo Lugones , hijo del ministro y ex socio de Caputo en la consultora Move .

El consultor emigrado asegura en la intimidad que nada de lo que pase lo separará de sus amigos de toda la vida . A pesar de que dice estar alejado de las noticias del Gobierno y de la consultoría política, el hijo del ministro de Salud tampoco se imagina una Argentina próspera . Lugones (padre) viene también de sufrir una derrota a manos de Federico Sturzenegger , que logró avanzar con el desregulamiento de las patentes de los medicamentos , una medida que lamentan los laboratorios argentinos de excelente diálogo con el jefe de Salud.

Santiago Caputo recibió el viernes en la Rosada al juez de Casación Mariano Borinsky , uno de los nombres que suena para ocupar la procuración, un cargo para el que también se anotó el ministro de Justicia Juan Mahiques .

A la misma hora en que el asesor y su amigo, el procurador del Tesoro y ex secretario de Justicia Sebastián Amerio se reunían con el juez para hablar en teoría del Código penal, el Presidente recibía en su despacho al flamante ministro de Justicia que recortó el proyecto original en el que participó el magistrado. "El mini Código" es uno de los temas a tratar en lo inmediato en el Congreso mientras se discuten los pliegos de jueces y fiscales y Ricardo Lorenzetti recomienda al Gobierno retomar la discusión por la Corte Suprema .

Santilli busca contener a los gobernadores aliados. Por ahora no hay planes a la vista de una nueva reunión plenaria de Milei con la mayoría de los gobernadores. El ministro del Interior hace equilibrio entre el reclamo de los Caputo y Bullrich, que se quejan del riesgo político en la economía , y el plan de los Menem para pintar las provincias de violeta en 2027.

Además de ATN y adelantos de coparticipación con tasas del 15% para pagar vencimientos, Santilli busca contener a los gobernadores aliados y acelera la transferencia de rutas nacionales a las provincias.

Los ministros posaron todos juntos en la última reunión de gabinete para escenificar un excelente clima laboral . Lugones se ubicó al lado de Caputo, Santiago junto a Menem, y Bullrich quedó flanqueada por Monteoliva. Adorni, por su parte, se ubicó muy cerca del Presidente. Parecía una estrategia de teambuilding , como las que la consultora de la esposa del jefe de Gabinete habría vendido a empresas contratistas de YPF, entre otros servicios que ahora investiga la Justicia.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín